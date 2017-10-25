Deus Ex: Mankind Divided Perşembe Akşamına Kadar Ücretsiz!

Eğer ücretsiz olarak kaliteli bir FPS oyunu oynamak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Eidos tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından geçtiğimiz sene yayınlanan Deus Ex: Mankind Divided Perşembe akşamına kadar Steam üzerinden ücretsiz indirilip oynanabilecek.

Bu özel kampanya boyunca oyunu kalıcı olarak satın almak isterseniz de %75 oranındaki büyük indirimden faydalanabileceksiniz. Normalde 149 TL gibi bir hayli yüksek bir fiyata sahip olan Deus Ex: Mankind Divided, indirim sonrasında 37,24 TL gibi oldukça makul bir fiyata düşüyor. Tabi satın almadan önce oyunu indirip, oynayıp, hakkında detaylı bir fikir sahibi olabiliyorsunuz.

2029 yılında geçen bir hikayeye sahip olan Deus Ex: Mankind Divided'da Adam Jensen adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu çağda insanlar mekanik olarak geliştirilerek süper yeteneklere sahip oluyorlar; fakat bu durum söz konusu mekanik geliştirmelere sahip insanların toplumdan dışlanmasına sebep oluyor. Kahramanımız da mekanik olarak güçlendirilen bir insan olduğu için bütün dünyayı etkileyen bir komployu durdurabilmesi için toplumun arasına karışması ve doğru tercihleri yaparak amacına doğru ilerlemesi gerekiyor.

Deus Ex: Mankind Divided, yeni nesil grafiklere sahip güzel görünen bir oyun. Oyunu FPS koleksiyonunuza eklemeyi düşünüyorsanız bu ücretsiz indirme ve deneme fırsatını kaçırmayın. Deus Ex: Mankind Divided'ın Steam sayfasına bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.