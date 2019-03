Deux Ex: Mankind Divided, Vampyr ve Dahası Game Pass'e Geliyor

Mart ayının sonlarına geliyor olmamıza rağmen Microsoft, henüz Xbox Game Pass için bu ayı kapatmış değil. Bugün yeni bir açıklama yapan yazılım devi, ayın geri kalanında servise gelecek olan oyunları da duyurdu. Deux Ex: Mankind Divided, Vampyr ve dahası için konsolunuzda yer açın.

What Remains of Edith Finch (21 Mart 2019)

Giant Sparrow tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan What Remains of Edith Finch, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Finch ailesinden geriye kalan tek bireyi, Edith Finch karakterini yönettiğimiz oyunun konusuna göre; varlığına inanılan bir lanet yüzünden ailedeki her bir birey olağandışı şekillerde ölüyorlar. Ana karakterimiz Edith ise annesinin de ölümünden sonra Washington eyaletindeki yıllar önce terk edilmiş olan aile evine dönüş yapıyor ve evi araştırmaya başlıyor. Senaryo boyunca da aile bireylerine ait odaları teker teker gezerek, hem onlar hakkında birçok bilgi ediniyor hem de nasıl öldüklerini öğrenmeye çalışıyoruz.

Deux Ex: Mankind Divided (21 Mart 2019)

Deux Ex: Human Revolution oyununun iki yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Deux Ex: Mankind Divided oyununda; insanlık, normal insanlar ile gelişmiş ve tartışmaya yol açan yapay organ kullanan insanlar arasında ayrılmıştır. Aug Incident adı verilen saldırı sonrasında yapay organ kullanan insanların tecrit edilmiş olması ise hem olayların daha da alevlenmesine hem de mekanik ırkçılık döneminin başlamasına neden oluyor. Deux Ex: Human Revolution sonrasında yeni ekipmanlar kuşanan ve Interpol tarafından finanse edilen Task Force 29 adına çalışan ana karakterimiz Adam Jensen ise perde arkasından olayları yöneten Illuminati'yi ortaya çıkartmak için Juggernaut Collective isimli yasadışı bir grup için iki taraflı çalışan bir casus rolüne bürünüyor.

The Walking Dead: Michonne (28 Mart 2019)

The Walking Dead serisinin ikinci sezonu için indirilebilir bir içerik olması planlanan The Walking Dead: Michonne, sonradan alınan bir karar ile bağımsız olarak satışa sunulmuştu. Michonne karakterinin The Walking Dead çizgi-romanda, Rick Grimes ve grubundan 126. sayısındaki ayrılışından 139. sayıdaki geri dönüşüne kadar olan zamanda yaşadıklarının anlatıldığı The Walking Dead: Michonne, toplamda üç bölümlük bir oyun.

Vampyr (28 Mart 2019)

Life is Strange ve Life is Strange 2 oyunlarıyla tanıdığımız DONTNOD Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Vampyr, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Esasen 2017 yılının Kasım ayında çıkması planlanmış olan oyunda, Jonathan E. Reid isimli bir karakterin başından geçenler anlatılıyor. Ölümcül İspanyol gribi salgınının hakim olduğu Londra şehrinde doktorluk yapmakta olan Reid, yaşanan gizemli bir olayda bir vampir tarafından ısırılıyor ve senaryo da buna bağlı olarak gelişmeye başlıyor.

Operencia: The Stolen Sun (29 Mart 2019)

Macar oyun stüdyosu Zen Studios tarafından geliştirilmiş olan Operencia: The Stolen Sun, klasik birinci kişi bakış açısından oynanan dungeon-crawler tipindeki senaryoya modern bir yaklaşımda bulunuyor. Dövüşlerin sıra tabanlı olarak gerçekleştiği Operencia: The Stolen Sun oyununda, yapacağınız birçok büyü ve özel beceri de yer alıyor. Konuya göre bilinmeyen bir gücün Güneş Kralı Napkiraly'yi kaçırması ile Operencia, kalıcı bir karanlığa gömülüyor. Senaryo boyunca kraliyet mezarlarından tutun da lanetli şatolar ve daha çok çeşitli mekanları dolaşarak ilerleyeceksiniz. Her bir diyarın kendisine özgü atmosferi, görsel sunumu, bölüm tasarımı ve bulmacaları olacak.

Marvel vs. Capcom Infinite (1 Nisan 2019)

Marvel vs. Capcom serisindeki altıncı oyun olan Marvel vs. Capcom: Infinite, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Önceki oyunlardaki gibi Marvel Comics evreni ile Capcom evreni karakterlerini karşı karşıya getiren oyunun konusuna göre biyolojik yaşamın arındırılmasına inanan Ultron ve Sigma, birlik oluşturuyorlar. Reality ve Space Infinity Stone'ları kullanarak kendilerini Ultron Sigma bir araya getiren ikili, Marvel ve Capcom dünyalarını da sibernetik bir virüsü salarak geri kalan herkesi kontrolleri altına alacakları tek bir boyutta birleştirmeyi amaçlıyor. Hem Marvel hem de Capcom dünyasındaki karakterler bir araya gelerek Ultron Sigma'nın bu amacına engel olmaya çalışıyorlar.