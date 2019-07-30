Dev Banka, 106 Milyon Müşterisinin Bilgilerini Hacker'lara Kaptırdı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bankalardan bir tanesi olan Capital One, 100 milyondan fazla müşterisini etkileyen bir veri ihlali yaşadığını açıkladı. Bankanın sunucularına sızmayı başaran bir hacker, kredi kartı bilgileri ve sosyal güvenlik numaraları da dahil olmak üzere pek çok veriyi ele geçirdi.

Son dönemde giderek artan veri ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Virginia merkezli kredi kartları, oto kredileri, bankacılık ve tasarruf hesapları konusunda uzmanlaşmış bir banka holding şirketi olan Capital One, 106 milyon müşterisinin banka hesap bilgilerini bilgisayar korsanlarına kaptırdı.

FBI, New York Times gazetesinin olayla ilgili haber yayınlamasının ardından Seattle’da yaşayan Paige Thompson adlı bir yazılım mühendisinin tutuklandığını açıkladı.

Bilgisayar sahtekarlığı ve veri istismarı ile suçlanan Thompson, 250.000 dolar para cezası ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Mahkeme belgelerine göre FBI, hacker’ın Capital One’ın sunucularına sızmak için yanlış yapılandırılan güvenlik duvarından faydalandığını tespit etti. Söz konusu olayı "istismar edilen bir güvenlik açığı" olarak nitelendiren banka, hacker'ın 140.000 sosyal güvenlik numarası ve 80.000 banka hesap bilgisine eriştiğini açıkladı.

Veri ihlalinin toplamda 106 milyon kişiyi etkilediğini belirten Capital One’ın genel müdürü Richard D. Fairbank, Pazartesi günü yaptığı açıklamada özür diledi.

Fairbank, “Olanlar için çok üzgünüm. Müşterilerimizi endişeye sevk ettiğimiz için özür dilerim. Yaşanan bu sorunu en kısa zamanda düzeltmeyi taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.