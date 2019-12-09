Dev Bütçeli Film Animasyonları Çanakkale'de Çekilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan ve iletişim fakültesinde hazırlanan yeni stüdyolarda film animasyonları hazırlanacak. Stüdyolarda hazırlanacak animasyonlar ile dünya sinemasında Türkiye'nin büyümesine katkı sağlanacak.

Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi adı verilen ve üniversite içerisine kurulan stüdyolarda büyük bütçeli animasyonlar çekilecek. İlk aşamada "motion capture" ve "fashion capture" stüdyoları kuran üniversite, okulda okuyan gençlerin bu stüdyolar aracılığıyla iş bulabileceğini de dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, Türkiye'deki en iyi ekipmanlara sahip bir stüdyo kurmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin dizi ve filmlerle 100 milyon dolar gelir elde ettiğini aktaran Önal stüdyoya ilişkin şunları belirtti:

"Üniversite olarak böyle bir ilk adımı atmanın, Türk sinema sektörünün de teknolojik adım atlamasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bizim bu adımımızla beraber pek çok fitil ateşlenecek, bu alanda gençler yetişecek. Bu sektörde Çanakkale söz sahibi olacak."

"Gençlerin Fırsat Bulabileceği bir Stüdyo"

Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Gökhan Akça ise projenin 15 ay içerisinde hazırlandığını ve stüdyonun kullanıma açık olduğunu aktardı. Öğrencilerinin stüdyo eğitim alarak çekim yapmaya başlayabileceğini ifade eden Akça açıklamalarında şunları söyledi:

"Hazırlanan stüdyolarla hareket yakalama teknolojisi, animasyon film yapımı, bilgisayar oyunu ve dijital oyun yapımında kullanılabilecek. Buradan almış olduğumuz hareket verilerini animasyon karakterlere aktarıyoruz. Aynı zamanda bilgisayar oyunlarındaki hareketleri de buradan alıp oraya aktarabiliyoruz."