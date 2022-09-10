Dev Buz Gezegenlerinin İçinde Elmas Yağıyor Olabilir

Evren hayal edebileceğinizden daha garip ve uzayın derinliklerinde daha fazlasıyla bulunacak vahşi ve tuhaf ötegezegenler var. Parlayan lav nehirleri olan gezegenlerden farklı yer çekimi oranlarına sahip gezegenlere kadar. Artık bu listeye üzerine elmasların yağdığı başka bir garip gezegen sınıfını ekleyebiliriz.

Elmas yağmuru etkisinin Uranüs ve Neptün gibi buz devlerinin derinliklerinde meydana geldiği düşünülüyor ve 2017'de burada, Dünya'daki bir laboratuvarda yeniden yaratıldı. Şimdi araştırmacılar bu etkinin sadece nadir rastlantıdan ibaret olmadığını, daha önce düşünülenden daha yaygın olabileceğini keşfetti.

SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı ile çalışan uluslararası araştırmacılar grubu, daha önce hidrojen ve karbonu son derece yüksek basınçlar altına yerleştirerek elmas yağmuru etkisini yaratmıştı ancak bu yeni araştırmada oksijen gibi mevcut olabilecek diğer unsurları da dâhil ederek, bir buz devi gezegenin içinin nasıl olacağına dair koşulları daha gerçekçi hâle getirmek istediler.

Pet Plastik Gerekli Koşulu Sağlamayı Başardı

Bu kimyasal karışımı simüle etmek için araştırmacılar, kimyasal olarak oluşturmak istedikleri koşullara benzer olduğu ortaya çıkan pet plastiği kullandı. Araştırmacılardan biri olan Rostock Üniversitesi'nden Dominik Kraus, "Pet, buz gezegenlerindeki aktiviteyi simüle etmek için karbon, hidrojen ve oksijen arasında iyi bir dengeye sahip." dedi.

Araştırmacılar, plastikte şok dalgaları oluşturmak için yüksek güçlü bir lazer kullandılar ve ardından X-ışınlarının plastikten nasıl sektiğini gözlemlediler. Bu, elmasların ne kadar küçük oluştuğunu görmelerini sağladı. Deneyde üretilen elmaslar nano elmaslar olarak adlandırılan çok küçük elmaslardı ancak buzun yüzeyinin yaklaşık 5.000 mil altında çok daha büyük elmaslar oluşabilir ve gezegenin buzlu çekirdeğine doğru düşebilir. Elmaslar bu çekirdeğe batabilir ve kalın bir elmas tabakası oluşturabilir.

Yeni deneylerde ekip, oksijeni dâhil ettiklerinde nano elmasların daha düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda büyüdüğünü buldu, bu da oksijenin mevcut olmasının elmas yağmuru oluşumunu daha olası hâle getirdiği anlamına geliyor.

Bu keşifle birlikte araştırmacılar şimdi deneyleri tekrar denemek ve buz devlerinin ortamlarını daha da yakından modellemek için etanol, su ve amonyak gibi kimyasalları dâhil etmek istiyorlar.