Dev İnternet Sağlayıcısı Rusya'daki Hizmetlerini Sonlandırıyor

Kıtalararası bağlantılar arasında önemli bir yeri olan internet sağlayıcısı Cogent Communications, Washington Post'un haberine göre Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rus müşterileriyle bağlarını kesti. ABD merkezli şirket, dünyanın en büyük internet sağlayıcılarından biri ve bir dizi yüksek profilli Rus şirketi de dahil olmak üzere 50 ülkedeki müşterilerine aktif olarak hizmet veriyor.

The Post tarafından Rus müşterilere gönderilen mektupta Cogent, ülkedeki hizmetlerini sonlandırmasının ardındaki nedenler olarak “ekonomik yaptırımlar” ve “giderek daha belirsiz olan güvenlik durumu” olduğunu belirtti. Cogent benzer şekilde The Verge'e, Avrupa Birliği'nin Rus devlet destekli medya kuruluşlarını yasaklama hamlesine uygun olarak Rus müşterilerle "sözleşmelerini feshettiğini" söyledi.

Ağ kontrol şirketlerinden Kentik'te internet analisti olan Doug Madory'nin belirttiğine göre şirketin en önde gelen Rus müşterilerinden bazıları devlet destekli telekom devi Rostelecom, Rus arama motoru Yandex ve Rusya'nın en büyük iki mobil operatörü MegaFon ve VEON olduğu için "Rusya'yı Cogent'in küresel ağından çıkarmak muhtemelen daha yavaş bağlantıya neden olacak ancak Rusların internet bağlantısını tamamen kesmeyecektir" diyor. Cogent'in eski müşterilerinden gelen trafik, Cogent hizmet sağlamadığı için ülkedeki diğer internet sağlayıcılarına geri dönecek ve bu da potansiyel bir ağ trafiğine neden olabilir. Diğer internet sağlayıcılarının da Rusya'daki hizmetleri askıya alıp almayacağına dair şimdilik herhangi bir bilgi yok.

WTF Cogent? Cutting Russians off from internet access cuts them from off from sources of independent news and the ability to organize anti-war protests. Don't do Putin's dirty work for him. https://t.co/uqbgOFYWX9 — Eva (@evacide) March 4, 2022

Cogent'in Kararına Tepki Yağıyor

Dijital aktivistler, Cogent'in Rusya'yla bağlantısını kesme kararını eleştirdi ve bunun Rus sivillerin işgal hakkında güvenilir bilgilere erişmesini engelleyebileceğini savundu. Electronic Frontier Foundation'ın siber güvenlik direktörü Eva Galperin Twitter'dan "Rusların internet erişimini kesmek, onları bağımsız haber kaynaklarından ve savaş karşıtı protestolar düzenleme hakkından mahrum bırakıyor" açıklamalarında bulundu.

Cogent CEO'su Dave Schaeffer ise The Post'a Cogent'in bu eyleminin "kimseyi incitmeyi" amaçlamadığını ve şirketin Rus sivillerin internete erişmesini engellemek istemediğini söyledi. The Post, Cogent'in amacının Rus hükümetinin şirketin ağlarını siber saldırılar ve propaganda için kullanmasını engellemek olduğunu bildirdi.

Rus hükümeti, Rusların haber kaynaklarına ve sosyal platformlara erişimini her geçen gün zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde "sahte haberleri" yasaklayan yeni bir yasa çıkardı ve Facebook'a erişimi tamamen engelledi. Ülke ayrıca Twitter'a erişimi kısıtladı ve Wikipedia'yı Ukrayna'daki savaşla ilgili "yanlış bilgiler" nedeniyle engellemekle tehdit etti.