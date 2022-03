Dev İnternet Sağlayıcısı Rusya'daki Hizmetlerini Sonlandırıyor

Kıtalararası bağlantılar arasında önemli bir yeri olan internet sağlayıcısı Cogent Communications, Washington Post'un haberine göre Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rus müşterileriyle bağlarını kesti. ABD merkezli şirket, dünyanın en büyük internet sağlayıcılarından biri ve bir dizi yüksek profilli Rus şirketi de dahil olmak üzere 50 ülkedeki müşterilerine aktif olarak hizmet veriyor.

The Post tarafından Rus müşterilere gönderilen mektupta Cogent, ülkedeki hizmetlerini sonlandırmasının ardındaki nedenler olarak “ekonomik yaptırımlar” ve “giderek daha belirsiz olan güvenlik durumu” olduğunu belirtti. Cogent benzer şekilde The Verge'e, Avrupa Birliği'nin Rus devlet destekli medya kuruluşlarını yasaklama hamlesine uygun olarak Rus müşterilerle "sözleşmelerini feshettiğini" söyledi.

Ağ kontrol şirketlerinden Kentik'te internet analisti olan Doug Madory'nin belirttiğine göre şirketin en önde gelen Rus müşterilerinden bazıları devlet destekli telekom devi Rostelecom, Rus arama motoru Yandex ve Rusya'nın en büyük iki mobil operatörü MegaFon ve VEON olduğu için "Rusya'yı Cogent'in küresel ağından çıkarmak muhtemelen daha yavaş bağlantıya neden olacak ancak Rusların internet bağlantısını tamamen kesmeyecektir" diyor. Cogent'in eski müşterilerinden gelen trafik, Cogent hizmet sağlamadığı için ülkedeki diğer internet sağlayıcılarına geri dönecek ve bu da potansiyel bir ağ trafiğine neden olabilir. Diğer internet sağlayıcılarının da Rusya'daki hizmetleri askıya alıp almayacağına dair şimdilik herhangi bir bilgi yok.

WTF Cogent? Cutting Russians off from internet access cuts them from off from sources of independent news and the ability to organize anti-war protests. Don't do Putin's dirty work for him. https://t.co/uqbgOFYWX9