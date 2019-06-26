Dev İsimleri Bir Araya Getiren The Current War Filminden Yeni Fragman!

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in ünlü mucit Thomas Edison’u canlandıracağı “The Current War” filminden yeni bir fragman geldi.

Daha önce Doctor Strange ve Sherlock Holmes gibi ikonik rollerde izlediğimiz başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch, konusu itibarıyla oldukça çarpıcı olan bir biyografik yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Cumberbatch'in Thomas Edison'u canlandıracağı The Current War filmi, 19. yüzyılda “akımların savaşı” olarak bilinen Edison ve Tesla arasındaki kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak. Elektrik ampülünün icadını konu alan yapım, belki de dünyanın en büyük zihin savaşına ışık tutacak.

Bir tarafta Edison, diğer tarafta ise ABD'de elektrik iletiminde alternatif akım kullanılmasına öncülük eden mucit ve sanayici George Westinghouse (Michael Shannon) ve ortağı Nikola Tesla (Nicholas Hoult). Her iki tarafında da amacı aynı: Elektrik ampulünü icat etmek ve tarihin akışını değiştirmek.

Michael Mitnick tarafından yazılan ve Alfonso Gomez-Rejon tarafından yönetilen The Current War, 2017 yılında Uluslararası Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmıştı. Çoğunlukla olumsuz eleştirilen alan biyografik film, ilk yapımcısı Harvey Weinstein’ı çevreleyen cinsel taciz skandalının ardından Weinstein Company ile bağlarını koparmıştı.

Aradan geçen iki yılda orijinal görüntülerinde önemli değişiklikler yapan Gomez-Rejon, filmin süresini kısalttı ve yeni sahneler ekledi. Daha sonra Hollywood’un kült sinemacısı Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği The Current War, David Glasser’in 2016 yılında kurduğu 101 Studios tarafından satın alındı.

Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Michael Shannon, Tom Holland ve Katherine Waterston gibi pek çok yıldız ismi bir araya getiren The Current War, ülkemizde 20 Eylül’de vizyona girecek.