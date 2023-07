Dev LED Video Küresi U2 Konseriyle Açılacak

Eğlence şirketi MSG Entertainment, The Venetian Resort'un yakınında 16K LED ekrana sahip hareketli bir küre tasarlıyor. Sphere adı verilen bu devasa ekran 516 fit çapında ve 366 fit yüksekliğine sahip.

Kısmi test aşaması tamamlanan Sphere'nin konserleri ve sinemaları farklı boyuta taşınması bekleniyor. MSG'den James Dolan ve David Dribble'ın Rolling Stone'a projenin amacını, "lanet gözlükler" olmadan etkili bir şekilde bir VR deneyimi yaratmak olarak açıkladı.

Eğlence şirketi "4D" sinema salonlarında yaşanan bazı duyusal deneyimleri burda da kullanacak. Yaklaşık 10.000 koltuk sıcak, soğuk ve koku tepkimesini hissettirecek. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği dev proje ilk performansını U2'nin konseriyle verecek. 29 Eylül'de gerçekleşecek gösterinin biletleri şimdiden tükendi.

@LasVegasLocally

First animation of the MSG Sphere this morning. This is going to be the coolest building in the world. pic.twitter.com/oq8sxZYOrv