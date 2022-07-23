Dev Salyangozlar Florida'yı İstila Etti

Son günlerde Florida'da sıkça rastlanan dev salyangozlar, insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bölgede bulunan binlerce dev salyangozun ölümcül parazitler taşıdığı düşünülüyor.

Haziran ayında artışları gözlemlendiğinden beri yaklaşık 2000 tane Dev Afrika Salyangozu öldürüldü. Florida Tarım Bakanlığı salyangoz bilimcisi Jason Stanley, geçtiğimiz günlerde bazı dev solucanların üstünde fare akciğer kurduna rastladıklarını bildirdi.

Salyangozların Taşıdığı Parazitler Menenjite Neden Oluyor!

Jason Stanley'in bildirdiğine göre salyangozların taşıdığı fare akciğer kurdu gibi parazitler, beyin ve omuriliği iltihaplanması olarak bilinen menenjite neden oluyor. Salyangozdan ne olur ki diye düşünebilirsiniz. Fakat yetkililer bu canlılar hakkında endişelenmekte çok haklı. 2018'de Avustralyalı bir gencin sümüklü böcek tükettikten sonra fare akciğer kurdu sebebiyle ölmesi salyangoz tehlikesini gözler önüne sermişti.

Uzmanlara göre bölgedeki salyangoz artışının sebebi sorumsuz insanlar. Salyangozlar, son yıllarda evcil hayvan olarak çok popüler hale geldi. Özellikle dünyanın diğer bölgelerinden getirilen Dev Afrika Salyangozu gibi türler, sahiplerinin bıkması sonucu doğaya bırakılıyor. Doğaya bırakılan salyangozlar ise hem olağanüstü yumurtlama kabiliyetleri hem de bölge canlılarına karşı olan üstün özellikleri sayesinde yüksek nüfus sayılarına ulaşıyor. Food Safety News'in aktardıklarına göre ABD'deki salyangoz istilasını engelleme çalışmalarının en az 10 yıl sürmesi ve milyonlarca dolara mal olması bekleniyor.