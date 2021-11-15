Dev Santrifüjle Uyduları Yörüngeye Göndermek Mümkün mü?

Santrifüjle uyduları yörüngeye gönderme sadece birkaç teoriden biriydi. Ancak ABD merkezli yeni nesil bir uzay şirketi bu teoriyi (henüz erken aşamada olsa bile) başarıyla test etti. Uzaya çıkmak tahmin edeceğiniz üzere zor bir işlem ve bunun nedenlerinden biri, Dünya'nın yer çekiminden kurtulmanın çok fazla enerji gerektirmesidir.

Şimdiye kadar bunu güvenilir bir şekilde bulmanın tek yolu roketlerdi. Ancak SpinLaunch adlı bir girişimin aklında başka bir şey var: Dev bir vakum odası ve dönen bir hipersonik ip sayesinde uyduları yörüngeye fırlatmak. SpinLaunch, bir aracı atmosfere fırlatarak ilk kinetik test fırlatmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı.

SpinLaunch'ın gelecek vizyonunun anahtarı, küçük bir aracı saatte binlerce mil hızlandırabilen devasa bir santrifüj olan Orbital Accelerator isimli cihazda yatıyor. Şirket, sürtünmeyi azaltmak için santrifüjü bir vakum odası içinde çalıştırarak inanılmaz hızlara ulaşıyor.

Hipersonik ip uygun hıza ulaştığında, bir milisaniyeden daha kısa sürede araçtan ayrılıyor. Bu, yükü hızlandırıcının üstündeki baca benzeri bir borudan göndermesiyle sonuçlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse sistem uzaya yaklaşık 200 kilogram gönderebilir ve ayrıca kullanılan enerjinin neredeyse tamamı elektriktir.

Santrifüjle Uyduları Yörüngeye Gönderme Testi Yapıldı

SpinLaunch, küçük adımlarla başlayarak aerodinamik modellerini doğrulayabilir ve ardından ölçeği büyütebilir. İlk kinetik fırlatma, sistemin toplam gücünün de sadece yüzde 20'sini kullandı. SpinLaunch en nihayetinde Orbital Accelerator için tam bir uzay teknolojisi ekosistemine sahip olmayı planlıyor.

Yüklerin atmosferden ayrılmak için roketlere ihtiyacı olmayacak olsa da, aracın yörüngeye yerleştirilmesine yardımcı olmak için aeroshell içinde küçük bir roket motoru olacak. Geleneksel bir roket fırlatmada, ilk kütlenin çoğu yakıttır. Orbital Accelerator ise küçük uyduları yörüngeye sokmak için çok ucuz bir yol olma potansiyeline sahip. SpaceX Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir bir roketten bile daha ucuz.

Potansiyel bir sorun, uzaya birkaç yüz kilogram atmak için hipersonik ipin son derece hızlı hareket etmesi gerektiğidir. Bu nedenle yük, aşırı merkezkaç kuvvetine maruz kalmak zorunda. SpinLaunch, kinetik başlatma için yükleri optimize etmenin kolay olacağını söylüyor. Yine de hataya pek yer yok. Küçük bir sorun bile fırlatma hızında meydana gelirse Orbital Accelerator'ı parçalayabilir. SpinLaunch, bu konsepti keşfeden ilk şirket değil, ancak onu gerçekten inşa eden ilk şirket. Umarım bundan sonra ileriye ve yukarıya doğru olur.