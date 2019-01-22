Dev Şirketler, Veri İhlali ile Suçlanıyor!

Aralarında Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi devlerin bulunduğu internet üzerinden ses ve görüntü yayını hizmeti sağlayan şirketler, son zamanlarda kullanıcılarına kişisel verileri hakkında düzgün bilgilendirme sağlamamakla gündemdeler.

Veri güvenliği hakkında araştırmalar yapan Noyb adlı sivil toplum kuruluşu, GDPR kapsamında internet şirketlerinin kullanıcılara ait topladığı tüm kişisel verilerin dökümünü, talep edilmesi halinde kullanıcıya vermesini öngören düzenlemeye uymadığını savundu.

"Benim kişisel verilerim senin işin değil" sloganı ile yola çıkan sivil toplum kuruluşu, dev şirketlere yaptığı başvurular sonucunda yalnızca Amazon, Apple, Google ve Spotify'ın kişisel bilgileri içeren bir dokümanı internet üzerinden indirmeye izin verdiğini belirtti belirtmesine ama bu şirketlerin verdiği raporların büyük bir bölümünün anlaşılır olmadığının da açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada bir tek Netflix'in veri raporunun sıradan kullanıcılar için anlaşılır bir dille sunulduğu ancak onun sunduğu raporda da gerekli bazı bilgilerin bulunmadığı ve kullanıcının başvurusundan ancak 30 gün sonra iletildiği söylendi.

Haklar Yapısal Olarak İhlal Ediliyor!

Noyb Direktörü Max Schrems, "Bu durum kullanıcı haklarının yapısal olarak ihlal edilmesine yol açıyor çünkü bu sistemler asıl önemli bilgilerin gizlenmesi üzerine kuruluyor" dedi ve Avusturya'nın veri güvenliği kurumuna bu konuda 10 şikayette bulunduğunu bildirdi. GDPR'ye göre kuralları ihlal etmenin cezası 20 milyon euro'ya kadar çıkabilmekte veya şirketler küresel cirosunun yüzde 4'ü oranında para cezasına çarptırılmakta.

Siz yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorunuz? Verilerin ihlali hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!