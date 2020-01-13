Dev Teleskop FAST Resmen Faaliyete Geçti

Çin'de yapımı 5 yıl süren ve 2016'da tamamlanan, 30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'in test aşaması tamamlandı. Çinli bilim insanları teleskobun resmen faaliyetlere başladığını duyurdu.

Güneybatıdaki Guizhou bölgesinde yer alan teleskobun yapımı beş yıl sürdü. 180 milyon dolara mal olan teleskop, Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanıyor.

Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzak galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.

Teleskop kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

Teleskobun başmühendisi Jiang Peng, FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu açıkladı.

Test aşamasında ise FAST'ın zayıf pulsarları tespit etmedeki keskinliğine dikkat çekilirken, üç yılda 102 zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyali tespit edildiğine dikkat çekildi.