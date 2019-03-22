Dev Yatırım Bankası İş Başvurusu Yapanlara Oyun Oynatacak

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olan JP Morgan, işe alım sürecine yeni detaylar eklemeye hazırlandığını duyurdu. JP Morgan, yeni mezunların işe alımlarda üniversite ziyaretleri yerine adaylara internet üzerinden oyun oynatacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli ekonomi mecralarından Bloomberg tarafından aktarılan haberde, bu yıldan itibaren bankanın, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandırarak eleman alımı için yeni bir sistem kullanma kararı aldığı belirtildi.

Haberin kaynağı ise JP Morgan yetkilileri tarafından üniversitelere gönderilen mektup olarak gösterildi. Banka, kendi bünyelerinde staj yapmak isteyen ya da iş başvurusunda bulunacaklara yapay zeka destekli bir davranış bilimsel oyun oynatacaklarını ifade edildi.

Yapay zeka oyunlarıyla eleman alımı şirketi Pymetrics ile birlikte çalışan yatırım bankası, bu sayede yıl boyunca çok daha fazla öğrenciye erişmeyi ve her kesimden öğrencinin de iş başvurusu yapabilmesini amaçlıyor. Habere göre, banka ayrıca işe alım sürecinde adaylardan kendilerini görüntülü olarak tanıtmalarını isteyecek. Adayın kendini video ile tanıttığı iş başvurusu tekniği aralarında çok sayıda bankanın da bulunduğu 700´den fazla şirket tarafından kullanılıyor.