Devasa Asteroit Dünya'ya Geliyor: Atom Bombasından Daha Yıkıcı

Devasa büyüklükte bir asteroit, Dünya'ya doğru yaklaşıyor. Bu ay da başka bir büyük asteroit, gezegene doğru ilerliyor. Bir asteroit çarpması meydana gelirse bunun sonucu atom bombasından çok daha yıkıcı olabilir.

NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) asteroit izleyicisine göre asteroidin yolu, aralık ayında Dünya'nın yakınından geçiyor. NASA, asteroidin gezegene çarpması halinde bunun sonucunun bir atom bombasının verebileceği zarardan çok daha büyük olabileceğini ifade etti.

Asteroidin 4,5 milyon kilometre hızla geçmesi, onun Dünya'ya çarpma ihtimalini oldukça düşürüyor. Bu, asteroidin Dünya ile arasındaki mesafesinin Dünya ile Ay arasındaki mesafenin on iki katından daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Büyük Asteroit Dünya İçin Tehdit Yaratmayacak

4,5 milyon kilometre tam olarak yakın sayılabilecek bir mesafe sayılmasa da geçmişte bundan çok daha yakın geçişler yaşandı. Örneğin 2018 yılında bir asteroidin izlediği yol, onun gezegen ile arasındaki mesafenin yalnızca 296.758 kilometre olmasını sağladı. Asteroidin nispeten sönük olması da bilim insanlarının onun geldiğini görmesini neredeyse olanaksız hale getirdi.

İlk geçişten bu yana bu büyüklükteki başka hiçbir asteroit, Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı. Bununla birlikte bu büyüklükteki hiçbir asteroidin 2028 yılına kadar Dünya'ya bu kadar yakın geçiş yapması da beklenmiyor. Bu asteroit, 153814 veya 2001 WNS olarak biliniyor. Gezegene çarpması da beklenmiyor.

Gezegenden yaklaşık 249 bin kilometre uzaklıkta olacak olması da onu daha tehlikesiz kılıyor. Birkaç hafta içinde Eyfel Kulesi boyunda başka bir asteroidin daha Dünya'nın yanından geçmesi bekleniyor fakat asteroidin Dünya ile arasında herhangi bir zarara neden olamayacak kadar mesafe olacağı öngörülüyor.

Eğer asteroit Dünya'ya çarpar ise bundan milyonarca insan olumsuz etkilenebilir. İnsanların inşa ettiği sayısız yapı da bununla birlikte yerle bir olabilir. Bir asteroidin bir gezegene ne kadar zarar vereceğini tahmin etmek oldukça zor olabilir. Bu, asteroitten etkilenen yere ve asteroidin boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

Daha önce gezegene çarpan asteroitlere bakılacak olursa oldukça büyük asteroitlerin çok büyük yıkımlara neden olduğu görülmüştü. Böylesine olumsuz durumların yinelenmesinin insanlığın gelişimine bu sebepten ötürü büyük bir risk oluşturduğu düşünülüyor.