Devasa Teleskop, 3 Milyar Işık Yılı Uzaktan Gelen Sinyalleri İnceliyor

Çin’de yer alan ve dünyanın en büyük teleskobu olarak bilinen FAST (Aperture Spherical Radio Telescope), 3 milyar ışık yılı uzaktan gelen sinyalleri incelemeye başladı.

Dünyanın En Büyüğü

Çin'in Guizhou bölgesindeki Dawodang çöküntüsünde bulunan ve 500 metre büyüklüğündeki anteniyle dünyanın en büyük radyo teleskobu ünvanının sahibi olan FAST adlı teleskop, büyük heyecan ve merak uyandıran yeni sinyalleri incelemeye başladı.

Teleskop derin uzaydaki hızlı radyo patlamalarını (FRB) takip ediyor ancak bilinen en parlak patlamalar olan FRB'lere neyin yol açtığı ve patlamaların nasıl meydana geldiği henüz bulunamadı. FAST’ın son çalışmaları sayesinde tüm bu soruların cevaplanacağı umuluyor.

100'den Fazla Patlama

Son olarak Çinli gökbilimciler, devasa teleskobun 19 ışınlı bir alıcısına hassas bir FRB arka ucu eklediler. Bu eklenti ile birlikte 2015 yılında Arecibo Rasathanesi tarafından gözlenen FRB121102 isimli bir FRB kaynağını gözlemlemek mümkün oldu. Bunun sonucunda da 100'den fazla patlama tespit edildi.

Bu patlamalar sayesinde Çinli bilim insanları, önümüzdeki dönemlerde FRB’leri anlayabilmek için gerekli verileri elde etmeyi hedefliyor.