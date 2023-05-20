Devasa Uzay MMORPG Oyunu Bir Haftalığına Ücretsiz Oldu

Oyun dünyasının şimdiye kadar en çok bağış alan oyunlarından olan Star Citizen, son aylarda yapılan yeni güncellemelerle birlikte kitlesini büyütmeye devam ediyor. Yakın zamanda Launch Week 2953 etkinliğini başladı ve Star Citizen mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz oldu.

Oyuncuları tarafından "metaverse deneyimine en yakın oyun" olarak tanımlanan Star Citizen, sıkça eleştirilse de sunduğu imkanlar ve şimdiye kadar hiçbir oyunun yaşatmadığı uzay simülasyonu deneyimi ile milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanıyor.

Star Citizen Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Robert Space Industries tarafından geliştirilen Star Citizen, 2012 yılından beri bağış toplamaya devam ediyor. Oyun hala geliştirilme aşamasında olsa da geride bıraktığımız yıllarda yapılan güncellemelerle birlikte oldukça dolu bir içeriğe kavuştu.

Normalde 45 dolar karşılığında oynayabildiğiniz oyun, sınırlı süre için ücretsiz olarak oynanabilecek. Tam anlamıyla bir uzay simülasyonu vadeden oyun, gezegenler arasında diğer oyuncularla birlikte efsanevi savaşlara katılmak ve uzayın derinliklerinde kaybolmak isteyen yeni oyuncularını bekliyor.

Geleneksel çıkış haftası etkinlikleri kapsamında 30 Mayıs tarihine kadar ücretsiz hale gelen Star Citizen'ı oynamak için buraya tıklayarak RSI web sitesine gitmeniz ve oyunu indirmeniz yeterli. Eğer oyunu beğenirseniz 30 Mayıs sonrasında oyun ücretini ödeyerek 1 hafta boyunca oyunda topladığınız kaynakları da koruyabilirsiniz.