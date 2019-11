Devil May Cry 3: Special Edition, Seneye Switch'e de Geliyor

Dante ağabeyimizin hikayesi Switch platformunda da yavaş yavaş tamamlanıyor. İlk iki oyun Nintendo eShop üzerinden satışa sunulmuştu. Capcom, Devil May Cry 3: Special Edition oyununun 20 Şubat 2020 tarihinde Switch için yayınlanacağını duyurdu.

This party's gettin' crazy! 😈🎸🍕#DevilMayCry 3 Special Edition is set to rock 'n roll onto #NintendoSwitch on February 20, 2020 for just $19.99 pic.twitter.com/KKxzGbPiHv