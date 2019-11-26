Devil May Cry 3: Special Edition, Seneye Switch'e de Geliyor

Dante ağabeyimizin hikayesi Switch platformunda da yavaş yavaş tamamlanıyor. İlk iki oyun Nintendo eShop üzerinden satışa sunulmuştu. Capcom, Devil May Cry 3: Special Edition oyununun 20 Şubat 2020 tarihinde Switch için yayınlanacağını duyurdu.

This party's gettin' crazy! 😈🎸🍕#DevilMayCry 3 Special Edition is set to rock 'n roll onto #NintendoSwitch on February 20, 2020 for just $19.99 pic.twitter.com/KKxzGbPiHv — Devil May Cry (@DevilMayCry) 25 Kasım 2019

Devil May Cry 3: Dante's Awakening ile Devil May Cry oyununda giriş yapılan hikayenin ta en başına dönülüyor. Sizi olayların köküne indirecek olan üçüncü oyunda, Dante ağabeyimizin şeytani diyarın kapısını açmaya hazırlanan ikiz kardeşi Virgil ile yüzleşmesine tanık olacaksınız. Yani Virgil ile mücadele ederek dünyanın şeytanlar tarafından istila edilmesine engel olmaya çalışacaksınız.

Hikaye boyunca seride önemli bir yere sahip olan Lady ile ilk karşılaşmanızın yanı sıra Devil May Cry adının nereden geldiğini de öğreneceksiniz. Oyunun Special Edition versiyonunda, popüler Bloody Palace modunda Virgil karakterinin seçilebilir olacağını söylemeden geçmeyelim.

Devil May Cry 3: Dante's Awakening ilk olarak 2005 yılında PlayStation 2 için satışa sunulmuş, ertesi yıl PC platformuna uyarlanmıştı. Daha sonradan önceki iki oyunun da yer aldığı Devil May Cry HD Collection ile PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu.