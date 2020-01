Devil May Cry 3'ün Switch Versiyonu Style Change Özelliğiyle Çıkacak

İlk iki Devil May Cry sonrasında, Devil May Cry 3: Special Edition da Switch kullanıcıları ile buluşacak. Kasım ayı içerisinde yapılan duyuruyla, serinin üçüncü oyununun 20 Şubat 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğini öğrenmiştik. Bununla birlikte Devil May Cry 3: Special Edition, Nintendo konsoluna ekstra içerikle veya içeriklerle çıkışını gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden kısa bir video yayınlayan Üretici Matt Walker, Devil May Cry 3 oyununun güzel tepkiler almasından dolayı memnun olduklarını ve bir adım daha ileri gitmeyi istediklerini söyledi. Öyle ki ekstra içerik sunarak oyunu hayranların gözünde daha özel hale getirmeyi hedefliyorlarmış.

Videonun ilerleyen kısımlarında da Walker, bizlere 16 Ocak 2020, 30 Ocak 2020 ve 13 Şubat 2020 olmak üzere üç farklı tarih vermişti.

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 7, 2020

Capcom muhtemelen üç ayrı ekstra içerik planlıyor ve bunları da belirtilen tarihlerde ayrı ayrı duyuracak ve detayları paylaşacak.

Bu tarihlerden ilkine, yani 16 Ocak 2020 Perşembe gününe daha zaman var. Ancak resmi Devil May Cry 3 sayfasına bakıldığında, oyunun Switch versiyonunda Style Change özelliğinin bulunacağı ortaya çıktı. Seriye Devil May Cry 4 ile dahil olan sistem sayesinde, mevcut duruma en uygun stile oyununuzu kesmeden geçiş yapabiliyorsunuz.

Devil May Cry 3 oyununda ise esasen her bir bölümün başlangıcında yaptığınız çatışma stili seçimi ile oynamak durumunda kalıyordunuz. Switch versiyonunda ise bu zorunluluk kalkacak ve Swordmaster ve Gunslinger stilleri arasında tek tuşla geçiş yapabileceksiniz. Bakalım bu özellik PC, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarına bir güncelleme ile eklenecek mi? Yoksa Nintendo konsoluna özel mi kalacak?