Devil May Cry 5, Blair Witch, Dead Cells ve Dahası Xbox Game Pass Yolcusu

Bugün itibarıyla GamesCom 2019 fuarına özel Inside Xbox programı gerçekleştirildi. Oldukça hızlı bir başlangıç yapan Microsoft, bu ayın geri kalanı için yeni Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu.

Son dönemde çıkan Devil May Cry 5, fazla zaman geçmeden ücretli abonelik servisine geldi. Bu oyunun dışında Age of Empires: Definitive Edition ve Stellaris yine bugün Xbox Game Pass abonelerine sunulan oyunlar oldular. Ayın geri kalanı için de listede Ape Out, Kingdom Come: Deliverance, Bard's Tale IV: Director's Cut ve Blair Witch bulunuyor. Eylül ayının ilk oyunu ise şimdiden belli oldu: Dead Cells.

Age of Empires: Definitive Edition - 19 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

İlk olarak 1997 yılında çıkmış olan Age of Empires, 2009 yılında kapanan Ensemble Studios tarafından geliştirilmişti. Gerçek zamanlı strateji oyununda, eski medeniyetin bir lideri konumundayız ve ilerleyiş boyunca yeni ve geliştirilmiş birimlere erişim sağlayabildiğimiz dört çağ atlamaya çalışıyoruz. Oyunun Definitive Edition sürümünde ise yepyeni görsellik ve sanat çalışması, saldırı hareketi fonksiyonelliği, denge ayarlamaları, geliştirilmiş kaşiflik, popülasyon sınırının artırılması, elden geçirilmiş müzikler, ses efektleri, kullanıcı arayüzü ve orijinal oyuna dönüş yapmanızı sağlayan Classic Mode gibi yenilikler bulunuyor.

Devil May Cry 5 - 19 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

Devil May Cry 4 oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Devil May Cry 5 oyununda bu defa yönetebileceğimiz üç karakter var: Dante, Nero ve V (Vitale). Yeni oyundaki konuya göre Şeytan Kral Urizen dünyayı yok etmeyi amaçlamaktadır. Biz ise senaryo boyunca bu üç karakteri dönüşümlü olarak yöneterek düşmanımızın hedefine ulaşmasına engel olmaya çalışacağız. Her bir karakterin farklı bir dövüş stilinin olacağı devam oyununda, karakterlerimiz akış boyunca güçleniyorlar.

Stellaris - 19 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

Paradox Interactive tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Stellaris, gerçek zamanlı strateji türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. 2200 yılında geçen oyunda, ışıktan hızlı uzay gemisi teknolojisinin icadından hemen sonrası konu alınıyor. Oyuncular olarak yıldızlararası uzay araştırmasının başlangıç aşamalarında olan türlerden bir tanesinin kontrolünde olacağız. Sergileyeceğimiz tutum da dahil birçok faktöre bağlı olarak imparatorluğumuzun hedefi galaksi fethi, kaynak istifi ve teknolojik üstünlükten bir arada yaşamaya veya tüm duyarlı yaşamları yok etmeye kadar değişecek.

Ape Out - 22 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

Gabe Cuzzillo tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından da yayınlanmakta olan Ape Out, dövüş türünde bir oyun. Adına bağlı olarak bir gorili yönettiğimiz oyunda, bir labirent boyunca ilerlerken insan düşmanlarımızla mücadele edeceğiz. Düşmanlarımızı tek bir darbede bertaraf edebiliyoruz. Ayrıca gerektiğinde yakalayıp silah kullananlara karşı kendimizi savunabilmek için kalkan niyetine de kullanabiliyoruz. Labirent tasarımı her oynayışınızda değişeceği için her seferindeki ilerleyiş de haliyle farklılık gösterecek ve buna bağlı olarak dikkatli olmanız gerekecek.

Kingdom Come: Deliverance - 22 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

Geliştiricisi Warhorse Studios ve yayıncısı da Deep Silver olan oyun, 1403 yılındaki bir savaşta Bohemya topraklarında geçiyor. Büyük bir gümüş kaynağı için Macar kralı Sigismund'un Cuman paralı askerleri tarafından istila edilen köyden kurtulan Henry isimli bir karakteri yönetiyoruz. Ailesi katledilen karakterimiz, intikam almak için Sigismund istilasına karşı oluşturulan direniş hareketini yöneten Lord Radzig Kobyla'ya katılır ve olaylar da bundan sonra gelişmeye başlar.

Bard's Tale IV: Director's Cut - 27 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

inXile Entertainment tarafından geliştirilmiş olan The Bard's Tale IV: Barrows Deep, geçtiğimiz sene PC için satışa sunulmuştu. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonu ise yakın bir zamanda satışa sunulacak ve sunulmasıyla birlikte Xbox Game Pass servisine gelecek. Yeni oyunda gölgelerin içinde bir süre bekledikten sonra uyanan şeytani bir güce karşı savaşacağız.

Blair Witch - 30 Ağustos 2019 (PC ve Xbox One)

Layers of Fear serisinden tanıdığımız Bloober Team tarafından geliştirilmekte olan Blair Witch, E3 2019 fuarındaki Microsoft konferansında duyurulmuştu. 1996 yılında geçen oyunun konusuna göre küçük bir çocuk Maryland eyaletindeki Burkittsville kasabasında kaybolmuştur. Sorunlu bir geçmişi olan eski bir polis memuru Ellis olarak araştırmaya katılacağımız senaryoya göre başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş olacak.

Dead Cells - 5 Eylül 2019 (PC ve Xbox One)

Motion Twin tarafından geliştirilmiş olan Roguelike ve Metroidvania karışımı Dead Cells, 2018 yılının Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Zindandaki cesedin kontrolünü eline alan bir yaratığın rolünde olduğumuz oyunda, hedefimiz dışarı çıkmak olacak. Yolumuz boyunca da çeşitli düşmanlara karşı farklı farklı silahlar kullanacağız. Ayrıca yapacağımız araştırma sırasında hazineler ve işimize yarayabilecek araçlar da toplamamız mümkün olacak.