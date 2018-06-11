Microsoft'un E3 2018 konferansında Devil May Cry 5 duyuruldu! Nero ve Dante geri dönüyor!

Microsoft konferansı inanılmaz geçti. 40'dan fazla oyunu tanıtan Microsoft, tek başına adeta mini bir E3 konferansı gerçekleştirdi. Hiç durmadan, ara vermeden yeni oyunların tanıtımları yapıldı. Ritim bir an olsun düşmedi.

Microsoft'un büyük sürprizlerinden birisi Devil May Cry 5 oldu. Aslına bakarsanız Devil May Cry 5'in duyurulacağına yönelik söylentiler vardı. Ama bu söylentiler pek gerçekçi gelmiyordu. Microsoft yaptığı sürprizle beraber bu söylentiyi doğrulamış oldu.

Devil May Cry 5 için Capcom bizzat kendisi işin içine girmiş. Capcom'un bizzat yeni oyunla ilgilenmesi ortaya mükemmel bir işçilik çıkarmış. Yeni Devil May Cry oyunu muhteşem gözüküyor. Yeni oyunda müzik çeşitliliği bir hayli fazla olacak. Birden fazla türde müzikler göreceğiz. Yayınlanan videoda Nero karakteri çoğunlukla yer alsa da, videonun sonunda Dante sürprizi de veriliyor. Dolayısıyla oyunda hem Nero'yu hem de Dante'yi kontrol edebileceğiz!

Devil May Cry 5 PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi için 2019'un ilkbahar ayları hedef gösteriliyor.