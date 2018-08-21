Devil May Cry 5'in 15 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Devil May Cry 5'in merakla beklenen oynanış videosu sonunda yayınlandı. 15 dakikalık oynanış videosunda yeni DMC oyunu hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz.

Capcom'un yeni DMC oyunu Devil May Cry 5 ilk olarak sürpriz bir şekilde Microsoft E3 2018 konferasında tanıtılmıştı. Duyuru videosu ile tanıtılan yeni DMC oyunu mükemmel gözüküyordu. Kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Microsoft, bizleri heyecana boğdu. Gözümüz oynanış videosunu ararken DMC 5'in direktörü Hideaki Itsuno büyük bir açıklama yaptı. Itsuno, Devil May Cry 5'in oynanılabilir demonun Gamescom 2018'da gösterileceğini belirti.

Gamescom 2018 geldi, çattı. Hideaki Itsonu'nun dediği oldu ve Devil May Cry 5'in demosunun videosu yayınlandı. Videoda ilk olarak çevredeki küçük yaratıklarını ortadan kaldırıyoruz. Daha sonrasında ise bir bölüm sonu canavarı ile karşı karşıya geliyoruz. Oyundaki bölüm sonu canavar savaşı gayet hoş gözüküyor. Çevredeki yıkımlar oyunun atmosferini bambaşka bir hale getirmiş. 15 dakikalık oynanış videosunda dikkatimizi Nero'nun mekanik kolu Devil Breaker çekiyor. Devil Breaker isimli silahı çevreden topladığımız eşyalarla kullanabiliyoruz. Aldığımız eşyaya göre mekanik kolun yeteneği de değişiyor.

Devil May Cry 5, 2019'un İlkbahar aylarında çıkış yapacak.