Devil May Cry 5'in Bloody Palace Modu Yayında

Devil May Cry 5 için beklenen gün gelip çattı. Bugün oyun için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin en önemli yanı ise Bloody Palace modunu beraberinde getiriyor olması.

Devil May Cry serisinin kendisine özgü Survival modu olan Bloody Palace, ilk olarak Devil May Cry 2 ile seriye katılmıştı. Giderek artık zorluk seviyesinde Palace adı verilen son kata ulaşmaya çalıştığınız bu modda, aynı zamanda da zorlu düşmanlar ve bölüm sonu yaratıkları ile baş etmeniz gerekiyor. Serinin son oyununda da karşımıza çıkacağı söylenen modu, uzun zamandır bekliyorduk. Capcom beklenen güncellemeyi sonunda yayınladı. Bloody Palace modu artık Devil May Cry 5 oyununda da oynanabilir oldu.

Tercihinize göre Dante, Nero ve Vitale karakterlerinden bir tanesini seçerek oynayabileceğimiz Devil May Cry 5 oyununun Bloody Palace modu, işleyiş olarak Devil May Cry 4 oyunundakine benzer olacak. Her bir bölümü tamamladıktan sonra belirli miktarda Red Orb ile ödüllendirilecekken, sıradaki aşamayı tamamlayabilmeniz için de verilecek olan zaman artırılacak. Ancak aşama sırasında öldürdüğünüz düşmanlardan da ayrıca artı zaman kazanabilmek mümkün olacak. Bu arada, Nero karakterine özel olarak mod genelinde Rest Areas isimli yerler de olacak. Bu yerlerden çeşitli Devil Breaker'lar alabileceksiniz.

Modun gelişinin şerefine Capcom tarafından yayınlanmış olan kısa çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.