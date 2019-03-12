Devil May Cry 5'in Bloody Palace Moduyla İlgili Yeni Söylentiler

Yeni Devil May Cry oyunun ücretsiz modu Bloody Palace için beklenen gün yaklaşıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan güncelleme ile klasik mod, Devil May Cry 5 oyununa dahil olacak. Ancak şimdiden söylentiler ortaya çıkmaya başlamış gibi görünüyor. Çoklu-oyuncu desteği ve eşleşme sistemine sahip olmasının yanında Vergil de geri dönebilir.

Bloody Palace, ilk oyun hariç seri ile bütünleşmiş olan bir mod. Tekli eleme usulü bir turnuva yapısına sahip olan bu mod ile oyuncular, düşman ve bölüm sonu yaratığı grubuna karşı göğüs germekle yükümlü olacaklar. En üst kattan başlayıp, en alt kata kadar inilen Bloody Palace'nin, Devil May Cry 5 oyununun çıkışı öncesinde Capcom tarafından geri döneceği onaylanmıştı. Şu an için herhangi bir tarih verilmemiş olsa da önümüzdeki Nisan ayı içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile meydan okuma başlayacak.

Capcom, Bloody Palace modunun Devil May Cry 5 versiyonu hakkında pek fazla detay vermiş değil. Bilinenler ise inilecek toplamda yüz kadar katın bulunacak ve Dante, Nero ve Vitale karakterlerinin seçilebilir olacak olmaları ile sınırlılar. Yakın bir zamanda yeni detayların paylaşılacağından eminiz ama her zaman olduğu gibi söylentiler ortaya çıkmaya başladı bile. Bu söylentinin kaynağı ise tahmin edebileceğiniz üzere Reddit sitesi oldu.

Kullanıcılardan stealthcl0wn, Devil May Cry 5 oyununun PC versiyonunun uygulama dosyasını incelerken, bir takım kodlara rastlamış. Bu kodlar, Bloody Palace modu ile ilgili kodlar ve modun çoklu-oyuncu desteği ve bir eşleşme sisteminin olacağına işaret ediyor olabilirler. Ne var ki bunu kesin olarak onaylayacak bir kanıta henüz rastlanmış değil. Belki de ana senaryodaki Cameo sistemi gibi bir sistemle de karşılaşabiliriz. Bununla birlikte, aynı incelemede rastlanan bir diğer detay ise Vergil karakterinin Bloody Palace modunda oynanabilir olacağını ifşa etmiş olabilir. Açıkçası bu pek de sürpriz olmaz. Serinin önceki oyunlarında da karşımıza çıkan Bloody Palace modunda Vergil karakterini birçok defa yönetme şerefine nail olmuştuk. Neden Devil May Cry 5 oyununda da yönetmeyelim?

Bloody Palace modunun önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile Devil May Cry 5 oyununa geleceğini hesaba katacak olursak, Capcom yakın bir zamanda merak edilen detayları paylaşacaktır. Haliyle de bu haberimizde sizinle paylaştığımız söylentilerin ne derece doğru çıkacağını da öğrenmek için fazla beklememize gerek kalmayacaktır.