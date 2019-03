Devil May Cry 5'in Çıkışı Öncesindeki Son Fragmanı Yayınlandı

Eğer Devil May Cry 5 oyununu büyük bir sabırsızlıkla bekleyen bir oyuncuysanız, az daha dayanın; çünkü önümüzdeki hafta bugün, kült Hack 'n' Slash serisinin yeni oyunu satışa sunulacak. Kısa bir süre önce çıkış fragmanı öncesindeki son Devil May Cry 5 fragmanı yayınlandı.

2008 yılında çıkan Devil May Cry 4 sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüş olan Devil May Cry serisi, geçtiğimiz sene uykusundan uyanmıştı. E3 2018 fuarındaki Microsoft sunumunda duyurulan Devil May Cry 5, 8 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Beşinci oyunun hikayesi, kronolojik olarak dördüncü oyunun birkaç yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Devam oyununda her ne kadar Dante ağabeyimiz ilk oyundan bu yana sürmekte olan intikam arayışına devam edecek olsa da konunun merkezinde Nero var.

Yayınlanan yeni fragman ise haberimizin sonunda sizleri bekliyor. Ne var ki bu noktada bir uyarı yapmayı fazlasıyla uygun buluyoruz. Final Trailer adı altında yayınlanmış olan yeni fragmanda, her ne kadar hikayedeki önemli noktalara ait görüntüler yer almıyor olsa da önceki yayınlananlara göre çok daha hikaye odaklı bir sunumun olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle eğer bu zamana kadar sürprizi bozabilecek şeylerden büyük ölçüde veya tamamıyla kaçındıysanız, bu fragmanı da es geçmeniz sizin yararınıza olacaktır. Öteki türlü fazlasıyla şaşıracağınız sahneler sizleri bekliyor.

İyi seyirler dileriz!