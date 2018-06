Devil May Cry 5'in Oynanılabilir Demosunu Gamescom'da Göreceğiz

Devil May Cry 5'in direktörü Hideaki Itsuno, yeni oyun hakkında daha fazla detayı Gamescom'da paylaşacaklarını açıkladı.

Oyun hakkında açıklamalar yapan Hideaki Itsuno, Devil May Cry 5 için yeni bilgiler paylaşmayı da ihmal etmedi. Yeni oyun Devil May Cry 4'ün birkaç yıl sonrasını konu alıyor. Oyunun başı küçük minibüsüyle şeytan avcı şirketi kuran Nero'yla başlıyor. E3 2018'de yayınlanan videoda Nero'nun mekanik bir kolu olduğunu görmüştük. Devil Breaker isimli bu mekanik kolu farklı özelliklerle donatabileceğimiz belirtildi. Devil May Cry 5'teki ana düşmanımızın şimdiye kadarki en güçlü düşman olduğu söyleniyor. Sizin anlayacağınız Nero ve Dante'yi çok zorlu savaşlar bekliyor.

Devil May Cry 5 için yeni detaylar Köln'de düzenlecek olan Gamescom etkinliğinde paylaşılacak. Oyunun hikayesi en çok merak edilen konulardan bir tanesi olmuştu. Capcom, oyunun hikayesini tüm detaylarıyla anlatacak. Bununla birlikte bir de oynanılabilir demo gösterilecek. Bu sayede oyunla ilgili tüm detaylara sahip olmuş olacağız. E3 2018'de gördüğümüz aksiyon dolu duyuru videosundan sonra oynanıış görüntülerini görmek çok iyi olacak.

Şu anda %75'i tamamlanmış olan Devil May Cry 5, 2019'un ilkbahar aylarında çıkış yapacak.