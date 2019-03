Devil May Cry 5'in Satış Rakamları Açıklandı

Hayranlarının dört gözle beklediği Devil May Cry serisi yakın zaman önce geri dönmüş ve birçok oyuncuyu memnun etmeyi başarmıştı. Capcom tarafından geliştirilen hack-and-slash türündeki Devil May Cry 5 için beklenen bir başka açıklama daha bugün yapıldı ve oyunun satış rakamları açıklandı.

3 Mart tarihi itibarıyla PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanan Devil May Cry 5, ana serinin son oyunu Devil May Cry 4’ten tam 11 yıl sonra çıkmıştı. 2013 yılında çıkan ve bütün serinin öncesini anlatan DmC: Devil May Cry, hem ana hikayeyi devam ettirmemesi, hem de serinin hayranlarının çok sevdiği bir oyun olamaması sebebiyle kayıp halka olarak görülmüştü. DmC serisindeki diğer oyunların aksine Capcom yerine İngiltere merkezli Ninja Theory tarafından geliştirilen DmC: Devil May Cry’dan sonra ana serinin devamını getirecek asıl oyun dört gözle beklenirken, Capcom bombayı patlamış ve bomba gibi bir videoyla DmC 5 için ilk videoyu yayınlamıştı.

Son DmC oyununun üzerinden geçen 6 yıllık aradan sonra hayranlar kana susamış gibi DmC 5’e saldırırlarken, bugün yapılan açıklama ile oyunun çıkış yapmasının üzerinden geçen 2 hafta içerisinde 2 milyon kopya sattığı belirtildi. Sonrasında 1 milyonluk daha satış ekleyen DmC 5, böylece 3 Mart’tan bugüne kadar 3 milyon adet satılmış oldu.