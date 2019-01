Devil May Cry 5'in Steam Versiyonu Ertelenmiş Olabilir

Başta Devil May Cry hayranları olmak üzere, oyuncular olarak Devil May Cry 5 oyununun çıkışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. On bir yıllık bir boşluktan sonra serinin sıradaki ana oyunu en nihayetinde bu sene çıkacak. Ne var ki, PC oyuncularının birazcık beklemesi gerekebilir. Devil May Cry 5'in Steam versiyonu için 7 Mayıs 2019 tarihi gündeme geldi.

2017 yılının son çeyreğinden beri söylentiler ile gündemde kalan Devil May Cry 5, E3 2018 fuarında duyurulmuştu. Dante karakterinin intikam arayışında olduğu hikayesi tam gaz devam edecekken, oyunun senaryosu esas olarak Nero etrafında dönecek. Ayrıca Vitale isimli yeni bir karakterimiz daha var. Resmi duyurusundan bir süre sonra, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 8 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacağı açıklanmıştı ama kısa bir süre önce ortaya çıkan bir gelişme PC oyuncularını üzecekmiş gibi görünüyor.

ResetEra sitesindeki Rodjer isimli kullanıcı, Devil May Cry 5 oyununun Steam versiyonunun ülkelere göre belirlenen fiyatlandırmasının yer aldığı sayfada bir detay fark etmiş. Fark edilen bu detaya göre oyunun Steam çıkış tarihi, 7 Mayıs 2019 olarak görünüyor. Sayfanın üst kısmındaki tabloya bakıldığındaysa, güncellemenin 19 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğu göze çarpıyor.

Şimdilik Capcom tarafından herhangi bir teyit veya yalanlama yapılmış değil ama 7 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak olan demonun sadece PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına özel olması, bir şeylere işaret olabilir. Bekleyip göreceğiz.