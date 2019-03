Devil May Cry 5, İnceleme Puanlarıyla Göz Dolduruyor

Japon oyun devi Capcom, kuruluşundan bu yana oyun dünyasına birçok klasik yapım ve seri kazandırmıştı. Devil May Cry da bu klasikleşmiş serilerden bir tanesi olmuştu. İlk oyunu ile dünya çapında büyük bir etki yaratan seri, dördüncü oyuna kadar PlayStation platformunun en büyük kozlarından bir tanesi olmayı başarmıştı. Ne var ki 2008 yılında çıkmış olan Devil May Cry 4 sonrasında, serinin üzerine ölü toprağı serilmişti. Capcom herhangi bir duyuru yapmadığı için serinin kesin olarak sona ermediğini düşünerek, sıradaki oyunun ne zaman duyurulacağını merak eder olmuştuk. Bu merak E3 2018 fuarında Devil May Cry 5 oyununun duyurulması ile sona ermişti.

Duyurusundan bu yana geçen zaman boyunca birçok fragman ve oynanış videosu yayınlanmış, paylaşılan detaylar ile Devil May Cry 5 oyununun genel tablosundaki parçalar yerlerine oturtulmuştu. "Peki son karar ne oldu?" diyecek olursanız, sizi hemen aşağıdaki inceleme puanları ile baş başa bırakalım. Devil May Cry 5 için on seneden fazla beklediğimize değdi diyebiliriz.

Devil May Cry 5 İnceleme Puanları

3DJuegos - 9.5 / 10

App Trigger - 9 / 10

Atomix - 90 / 100

Attack of the Fanboy - 80 / 100

CGMagazine - 6 / 10

Cheat Code Central - 4.5 / 5

COGconnected - 94 / 100

Critical Hit - 9.0 / 10

Destructoid - 10 / 10

Digital Chumps - 8 / 10

DualShockers - 9.0 / 10

Easy Allies - 9.0 / 10

FANDOM - 5 / 5

Game Informer - 8.5 / 10

Game Rant - 5 / 5

Game Revolution - 4 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

GameCrate - 9.25 / 10

GamePitt - 9.5 / 10

GamePro Germany - 78 / 100

Gamer.nl - 7.5 / 10

Gamer.no - 9 / 10

Gamers Heroes - 8.0 / 10

GamesBeat - 70 / 100

GameSpace - 8 / 10

GameSpot - 9 / 10

GamesRadar+ - 4.5 / 5

GameWatcher - 8.5 / 10

GamingTrend - 95 / 100

Generación Xbox - 9.3 / 10

God is a Geek - 10 / 10

Guardian - 100 / 100

Hardcore Gamer - 4 / 5

Hobby Consolas - 93 / 100

IGN - 9.5 / 10

IGN Italia - 8.8 / 10

IGN Spain - 9.1 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Jeuxvideo.com - 18 / 20

Meristation - 9 / 10

Metro GameCentral - 9 /10

MondoXbox - 9.5 / 10

Multiplayer.it - 9.0 / 10

PC Gamer - 90 / 100

PC Invasion - 4 / 5

PCGamesN - 8 / 10

PCWorld - 90 / 100

PLAY! Zine - 9.3 / 10

PlayStation LifeStyle - 8.0 / 10

PlayStation Universe - 7.5 / 10

Press Start Australia - 9 / 10

PSX-Sense.nl - 8.0 / 10

Push Square - 9 / 10

Screen Rant - 4 / 5

Shacknews - 9 / 10

Softpedia - 9 / 10

SpazioGames - 9.1 / 10

Stevivor - 7 / 10

Telegraph - 80 / 100

The Escapist - 9 / 10

The Games Machine - 9 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

TrueAchievements - 4.5 / 5

TrueGaming - 7.0 / 10

Trusted Reviews - 90 / 100

Twinfinite - 5 / 5

USgamer - 4.5 / 5

Vandal - 9 / 10

Variety - 60 / 100

Video Chums - 8.2 / 10

VideoGamer - 9 / 10

Wccftech - 9.8 / 10

We Got This Covered - 90 / 100

Windows Central - 4.5 / 5

Worth Playing - 9.0 / 10

Xbox Achievements - 91 / 100

XGN - 7.5 / 10

ZTGD - 9 / 10