Devil May Cry 5 Satış Rakamları Ortaya Çıktı

Devil May Cry 5 satış rakamları, bugün oyunun yayıncısı Capcom tarafından yapılan finansal rapor açıklaması sırasında gün yüzüne çıktı. Capcom, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü oyunun bugüne kadar 3.1 milyon kopya sattığını söyledi.

Devil May Cry, kendine has kitlesi olan oyunların başında geliyordu. Hack-and-slash türünün en önemli temsilcileri arasında yer alan seri, bizlere takip edilesi bir hikaye de sunuyordu. 8 Mart 2019 tarihi itibarıyla serinin yeni oyununu piyasaya süren Capcom, önemli geri dönüşler almıştı. Birçok oyuncu tarafından beğenilen yapım, serinin en iyisi olarak adlandırılmamasına karşın önemli sayıda kişiye ulaşmıştı.

Capcom tarafından yapılan finansal rapor açıklamasında, 8 Mart tarihinden bu yana 3.1 milyon adet DMC 5 satıldığı söylendi. Her ne kadar bu rakam, diğer Capcom oyunlarıyla karşılaştırılınca düşük görünse de aslında en çok satılan DMC oyununa işaret ediyordu. Devil May Cry 5, yakaladığı bu satış rakamıyla birlikte serinin en çok satan oyunu olmayı başardı.

Capcom oyunlarının satış rakamları

Yapılan açıklamada diğer Capcom oyunlarına dair bilgiler de yer aldı. Capcom, Resident Evil serisinin beklentinin çok üstünde rakamlara ulaştığını dile getirdi. Resident Evil 7: Biohazard toplamda 7 milyon adet sattı. Resident Evil 2 (2019) satış rakamları 5.8 milyon seviyesine geldi. Serinin yeni oyunlarının önemli rakamlara ulaşması sonrasında Resindent Evil serisinin toplam satış miktarı ise 95 milyon adetin üzerine çıktı.

Daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Capcom, kısa süre önce piyasaya sürdüğü Monster Hunter: World isimli oyununun 15 milyondan fazla sattığını aktarmıştı. Oyun için çıkarılan genişleme paketi Iceborn ise 4 milyonun üzerinde oyuncu tarafından alınmıştı.

Tüm bu satış rakamlarıyla Capcom elini yeni nesil konsol pazarında bir hayli yükseltti. Keza Capcom yöneticileri, yeni nesil konsollarda yüksek bütçeli oyunlar yapmak istediklerini söylemişler ve çalışmalara başladıklarını aktarmışlardı.