Devil May Cry 5 Switch İçin de Gelebilir

Uzun süreli özlem bitti ve Devil May Cry 5, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunuldu. Yapılan incelemelerden oldukça yüksek puanlar almış olan serinin devam oyunu, hem biz oyuncuların hem de Capcom cephesinin yüzünü güldürüyor. Peki hazır Resident Evil serisinin oyunlarını Switch platformuna gelmeye başlamışken, Devil May Cry 5 oyununun da bu kervana katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Devil May Cry 5 Switch için de gelebilir, ama Dragon's Dogma: Dark Arisen'ın satışları bunda etkili olacak.

Alman oyun dergisi M! Games, bir süre önce Devil May Cry 5 Yönetmeni Hideaki Itsuno ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında da, kendisine sorulan soruya bağlı olarak, oyunun Switch uyarlamasının olasılığına değinen Itsuno, aynı zamanda da neden eş zamanlı olarak çıkartmadıklarını da açıklığa kavuşturdu.

"Devil May Cry 5'in geliştirmesine elimizde Switch'in geliştirme kiti yokken başlamıştık. Bu yüzden, PS4, Xbox One ve PC versiyonuna odaklandık. Ama eğer Dragon's Dogma: Dark Arisen Switch'te iyi satarsa, o zaman Devil May Cry 5'i uyarlamayı düşünebiliriz."

Bildiğiniz gibi Devil May Cry 5, ilk olarak Resident Evil 7: Biohazard ve sonrasında da Resident Evil 2 (2019) oyununda kullanılan RE Engine ile geliştirilmişti. Böylesi bir durumda, eğer beşinci oyun Switch için de uyarlanmaya başlanırsa, Japon oyun devinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.