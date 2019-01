Devil May Cry 5 Yeni Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Devil May Cry 5'in sistem gereksinimleri güncellendi. Capcom DMC 5'in sistem gereksinimleri biraz daha düşürdü.

Devil May Cry 5'in sistem gereksinimleri daha önce yayınlanmıştı. Üst düzey bir sistem istemeyen Devil May Cry 5'in sistem gereksinimleri Capcom tarafından güncellendi. Capcom yaptığı güncelleme ile düşük sisteme sahip oyuncular DMC 5'i daha rahat bir şekilde oynayabilecekler.

Devil May Cry 5'in Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 64-bit 7, 8.1, 10

: Windows 64-bit 7, 8.1, 10 İ şlemci : Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi

: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi Bellek : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260x veya daha iyisi (2GB)

: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260x veya daha iyisi (2GB) DirectX : 11

: 11 Boş alan: 35 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 64-bit 7, 8.1, 10

: Windows 64-bit 7, 8.1, 10 İşlemci : Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi

: Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi Bellek : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Redon RX 480 (8 GB) veya daha iyisi

: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Redon RX 480 (8 GB) veya daha iyisi DirectX : 11

: 11 Boş alan: 35 GB

En son çıkış yapan Devil May Cry 4 ile serinin köklü oyuncuları Capcom'u adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu. Ateş püsküren oyunseverleri sakinleştirmek isteyen firma, yeni Devil May Cry oyunu ile özel olarak ilgileneceği belirtmişti. Yayınlanan videolarda sonra Capcom'un gerçekten Devil May Cry 5'i önemsediği anlaşıldı.

Devil May Cry 5, PS4 ve Xbox One'da 7 Şubat'ta, PC'ye ise 7 Mayıs'ta çıkış yapacak.