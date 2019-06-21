Devil May Cry Switch için Önümüzdeki Hafta Çıkacak

Mayıs ayının başlarında sürpriz bir duyuru yapan Capcom, Devil May Cry serisinin ilk oyununun Switch için de satışa sunulacağını müjdelemişti; ancak uzun zamandır konuyla ilgili yeni bir haber alamıyorduk. Ve beklenen haber nihayet geldi. önce geldi. Devil May Cry, 25 Haziran 2019 tarihinde Switch için de satışa sunulacak!

Hayali Mallet adasında geçen oyunun konusuna göre annesini ve erkek kardeşini kaybettikten sonra işini şeytanlardan intikam almak için kullanan Dante isimli bir karakteri yönetiyoruz. Dante, çok geçmeden Trish isimli bir kadın ile tanışıyor ve böylece de şeytan lort Mundus ile yüzleşme ve onu bertaraf etmeye kadar gidecek olan uzun macera da başlamış oluyor.

Şimdilik Devil May Cry 2 ve Devil May Cry 3: Dante's Awakening oyunlarının da Switch platformuna gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor; ancak Japon oyun devi Capcom, muhtemelen bu oyunun konsol üzerindeki başarısına bağlı olarak serinin diğer oyunlarının da Switch uyarlamalarını gündemine alacaktır.

27 Haziran 2019 tarihinde de Japonya’da satışa sunulacak olan Devil May Cry oyununun Switch versiyonunda İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Çince dil seçeneklerinin olacağını da söylemeden geçmeyelim. Keşke aralarında Türkçe dil seçeneği de olsaydı.