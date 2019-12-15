Devlet Tinder Çıkarıyor, Huawei P40 Ortaya Çıktı! - Teknoloji Haberleri #74

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Sony tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan PlayStation 5 modeli için bazı perakendeciler ön sipariş almaya başladı. Huawei Android erişilmez olana kadar kullanacağız açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde otomatik pilot modunda ilerleyen bir Tesla Model 3, önce polis arabasına sonra da trafikte ilerleyen bir başka arabaya çarptı. Yakında devlet gözetiminde çöpçatanlık sitesi açılabilir.

Huawei P40 ufukta göründü. Redmi K30 tanıtıldı. Inno Day 2019 etkinliği kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Oppo, beklenmedik bir şekilde artırılmış gerçeklik gözlüğü modelini de duyurdu. Apple Mac Pro Türkiye'de satışa sunukldu. Bu fiyat saç baş yoldurur. Konu hakkındaki detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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