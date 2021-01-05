Devlet Tiyatrolarının Eserleri YouTube’a Taşınıyor!

Devlet Tiyatrolarının eserleri eserleri YouTube’a taşınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Okuma Gösterimleri” projesi kapsamında Devlet Tiyatrolarının oyunlarını popüler video paylaşım platformu YouTube’a ekleyecek. Böylece tiyatroseverler yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dijital ortamda tiyatro izleyebilecek.

Devlet Tiyatrolarının Eserleri YouTube’a Ne Zaman Eklenecek?

COVID-19 salgını ile birlikte insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Salgın döneminde evde video oyunu oynamak, kitap okumak, film veya dizi izlemek gibi birçok aktivite bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Okuma Gösterimleri projesi kapsamında Devlet Tiyatrolarının altı eserini popüler video paylaşım platformu YouTube’a ekleyecek. Böylece salgın sürecinde insanlar internet üzerinden tiyatro izleyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Behçet Necatigil tarafından yazılan Kadın ve Kedi isimli eseri bugün YouTube kanalı üzerinden yayımladı. Böylece altı eserden ilki yayımlanmış oldu. Bakanlık YouTube kanalı üzerinden her salı günü bir tiyatro oyunu yükleyecek. Gelecek hafta salı günü Bilge Karasu tarafından kaleme alınan Sevilmek isimli eser yayımlanacak. Altı hafta boyunca yayımlanacak olan oyunların sırasıyla tam listesi şu şekilde:

Behçet Necatigil’in Kadın ve Kedi eseri Bilge Karasu’nun Sevilmek eseri Oktay Rıfat’ın Yağmur Sıkıntısı eseri Vüs’at O. Bener’in Ihlamur Ağacı eseri Behiç Ak’ın Fay Hattı eseri Özen Yula’nın Ay Tedirginliği eseri

Altı hafta boyunca sürecek olan paylaşımlarda okuma tiyatrosunun yanı sıra yapılan canlandırmaları da izleme şansı elde edilecek. Paylaşılan bilgilere göre izleyicilere sanatçıların projeksiyon aracılığı ile perdeye yansıtılan metni okurken karaktere nasıl hayat verdikleri gösterilecek.

Sanal Müze ve Ören Yerlerini Gezebilirsiniz

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan www.sanalmuze.gov.tr üzerinden müzeleri ve ören yerlerini gezebilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan hizmette 33 müze ve ören yeri bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sanal müze sayısı artmaya devam edecek. Web uygulamasına yeni eklenen yerlerin tamamı şu şekilde: