Devolver Digital, Bu Sene de E3 Fuarına Katılıyor

E3 2020 için geri sayım devam ediyor. Önümüzde daha üç buçuk aylık bir süreç var ama katılımda bulunacak yayıncılar ve geliştiriciler, aylar öncesinden bunu duyuruyorlar. Devolver Digital, Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan fuara katılacak önemli isimlerin arasında yer alıyor.

Devolver Digital bildiğiniz gibi Bethesda, Microsoft, Nintendo, Sony ve Ubisoft gibi ayrı bir konferans düzenlemiyor. Bunun yerine kendilerine özel bir alan belirleyip, beraberinde getirdiği yapımları bu alanda sergiliyor. Sergi ise daha çok Square Enix gibi video sunumu şeklinde yapılıyor.

Amerika menşeli yayıncı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan E3 2020 fuarına katılacağını teyit etti.

E3 is still a go. — Devolver Digital (@devolverdigital) February 18, 2020

Şu an için karşımıza hangi yapımlarla çıkacaklarına dair herhangi bir ipucu verilmiş değil ama fuarın başlayacağı zamana yaklaşırken detaylı açıklamanın yapılacağına şüphe yok. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, E3 2019 fuarında Fall Guys: Ultimate Knockout, Enter the Gungeon: House of the Gundead, Devolver Bootleg, Carrion, The Messenger içeriği Picnic Panic tanıtımları yapılmıştı. Gelişmeleri takipte olacağız.