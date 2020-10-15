Dexter Yeni Sezon İle Geri Dönüyor!

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri geri dönüyor. Dizi en son 2013 yılında yayımlanan bölümü ile seyircilerine veda etmişti. İlk olarak 2006 yılında seyircileri ile buluşan Dexter yeni sezon ile hayranlarının beğenisini yeniden kazanmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanacağı kanal, başrolde yer alacak karakter ve çok daha fazlası hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte dizi ile ilgili paylaşılan bilgilerin merak edilen bütün ayrıntıları!

Dexter Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Hayranları ile ekranlarda ilk kez 2006 yılında buluşan Dexter, en son 2013 yılında yayımlanmıştı ve final bölümü ile hem sevenlerine hem de ekranlara veda etmişti. Bir zamanların drama alanında en başarılı dizilerinden Dexter'ın oyuncu kadrosu, yayımlanacağı kanal gibi önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilerin içerisinde ayrıca bölüm sayısı gibi dizinin işleyişi ile ilgili önemli ipuçları veriyor.

Dizinin final bölümünde çoğu insan Dexter'ın ölmesini beklemişti ancak seyirciler hiç beklemediği bir son ile karşılaşmıştı. Dexter'ın Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre hayatını bir oduncu olarak devam ettiren Dexter'ın macerası kaldığı yerden devam edecek. Dizinin başrolünde eskiden olduğu gibi Michael Carlyle Hall yer alacak. Showtime'da yayımlanacağı kararlaştırılan dizinin yeni sezonu seyircileri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Showtime Entertainment Başkanı Gary Levine, Dexter yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dexter hem milyonlarca hayranı hem de Showtime için çok özel bir dizi çünkü bu dizi yılalr önce kanalımızın dünya genelinde tanınmasına yardımcı oldu. Dizinin yeni sezonunu çekip seyircilere sunmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dexter yeni sezon haberi, Dexter'ın final bölümünün aldığı olumsuz tepkiler göz önünde bulundurulduğunda çoğu insan için sevindrici bir haber olmayabilir ancak Dexter'ın ekranlara tekrardan dönmesinin arkasında önemli bir unsur var: Philips'in dönüşü. İlk dört sezon, Dexter'ın en iyisi olarak kabul edildi ve Philips diziden ayrıldıktan sonra izleme sayısında da dalgalanmalar meydana geldi. Philips, Dexter'ın farklı bir şekilde nasıl biteceğini açık bir şekilde ifade etti. Dizinin yeni sezonunda dönmesi de dizinin istediği gibi final yapmasını sağlayabileceğinin anlamına geliyor.

Dizinin hayranları, Dexter'ın 9. sezonunun sonuna kadar büyük bir olasılıkla eski sezonlardan hayatta kalan birkaç karakterin olduğunu görmek isteyecektir ancak dizinin yeni sezonunda yer alacak diğer karakterler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizide yer alacak karakterlerin yanı sıra dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin bir bilgi veren paylaşımda da bulunulmadı. Dizinin gelecek sezonu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde daha çok paylaşılmaya başlanacaktır.