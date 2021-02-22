Dezenfektan Kullanımı Ehliyete Mal Oldu

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli tedbirlerden bir tanesi olan dezenfektan kullanımı, bir sürücünün ehliyetine el konmasına neden oldu. Araç içerisinde dezenfektan kullanan sürücü ehliyetini kaptırdı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Bir Sürücü Dezenfektan Kullanımı Sonucu Ehliyetini Kaptırdı

Mersin'de kamyonet ile şehirler arası nakliyat işi yapan Ferit Aslan, 21 Kasım 2020 tarihinde İstanbul'a yük götürürken Ankara Şeriflikoçhisar'da yer alan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. İstasyondan çıktığı esnada dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, kamyonetine bindi ve İstanbul yolculuğuna devam etti. Aslan, saat 00.57'de gerçekleşen trafik kontrolü işleminde 0,26 promil alkollü çıktı.

Ferit Aslan, alkollü çıkmasının ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine gitti ve kan testi yaptırdı. Gerçekleşen kan testinde sürücüde 0 promil alkol çıktı. Alkol almadığını belirten Aslan, gün içerisinde kullandığı dezenfektan ve kolonya nedeniyle 0,26 promil alkollü çıktığını söyledi.

Alkolmetrede alkollü çıkan sürücüye cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan 1128 TL para cezası alan Aslan'ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü hukuk mücadelesi başlattı. Ticari aracın ailesinin geçim kaynağı olduğunu ve ehliyeti alındığı için eve ekmek götüremediğini söyleyen Ferit Aslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım."

Dezenfektan Promil Seviyesini Etkileyebilir

Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin, dezenfektanın promil seviyesine etkisi üzerine oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Üresin, yaptığı açıklamada, araç içinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkileyebileceğini söyledi.

Alkolmetrenin hem alınan alkolü hem de solunan havadaki alkolü ölçtüğünü söyleyen Üresin, "Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.