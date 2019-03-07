Diablo 1 Yıllar Sonra Tekrar Satışa Çıktı

90’lar bilgisayar oyunları oynayanların unutamadıkları yapımlar arasında yer alan Diablo 1 için beklenmedik bir sürpriz yapıldı. GOG ve Blizzard işbirliği ile yılların eskitemediği Diablo 1, neredeyse bütün özellikleriyle tekrar satışa çıktı.

Eski oyunları satmasıyla adından söz ettiren GOG.com, Blizzard ile yaptığı anlaşma sonrasında Diablo 1’i satmaya başladı. 10 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan yapımın sadece hikaye içermeyeceği, 1996 yılında olduğu gibi klasik Battle.net bağlantısı sayesinde çok oyunculu maç bulma desteği de sunacağı kaydedildi. Windows 10 üzerinde çalışması için oyunun DX detaylarının güncellendiği bilgisi açıklamada yerini alırken, Diablo 1 için çıkan genişleme paketlerine dair henüz bir detay verilmedi.

DX güncellemesi ile Diablo 1’in 4K ve 8K destekleri vermeye de başladığının altını çizen yapımcılar, GOG ile aralarındaki anlaşmanın bir oyunluk olmadığını dile getirdiler. Kısa süre sonra yine GOG üzerinde Blizzard’ın diğer klasik oyunları Warcraft: Orcs & Humans ile Warcraft 2’nin de satılmaya başlanacağı açıklanırken, diğer oyunların çıkış tarihlerine dair detay verilmedi. Tekrar Diablo 1 serüveni yaşamak isteyenler ise hemen aşağıda yer alan GOG uygulamasını indirerek, oyunu satın alabilirler.