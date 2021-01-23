Diablo 2 Remake Geliştiriliyor Olabilir

Diablo serisi Hack and Slash türünün güçlü bir temsilcisi iken, Diablo 2 ise hem serinin en iyisi olmuş hem de serinin hayranları arasında en özel yere sahip olmuştu. Görünüşe göre bu efsane oyun, yıllardan sonra bir geri dönüşe hazırlanıyor. Jason Scheier tarafından yayınlanan rapora göre Diablo 2 Remake geliştiriliyor. Detaylar haberimizde.

Ünlü Guitar Hero, Skylanders ve Tony Hawk Pro Skater serilerinin yanı sıra oldukça büyük bir beğeni toplayan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Bungie stüdyosuna destek konumunda bulunduğu Destiny 2 ile dikkat çeken Vicarious Visions, 2005 yılında Activision bünyesine katılmıştı. Yakın bir zaman önce yaşanan sürpriz bir gelişme ile de stüdyonun Blizzard Entertainment için destek stüdyosu haline getirildiği duyuruldu. Bu bağlamda iki yüz çalışanı ile Vicarious Visions, bütünüyle şirketin gelecekteki oyunlarına ve girişimlerine adanacak. Yani bu, artık kendi oyunları ile karşımıza çıkamayacakları anlamına geliyor.

Bugün ise bu transfer sonrasında enteresan yeni bir gelişme daha yaşandı. Görünüşe göre, Amerika menşeli stüdyo Diablo 2: Resurrected adı altında satışa sunulacak olan yeniden yapım Diablo 2 üzerinde çalışıyor.

Diablo 2 Remake Geliştirilme Aşamasında Olabilir

Bloomberg bünyesinde çalışan Jason Scheier tarafından yayınlanan raporda belirtilene göre Vicarious Visions 2020 yılından bu yana Diablo seriyle ilgili olarak Blizzard Entertainment ile çalışıyormuş. Scheier, Diablo 2 Remake projesinin esasen Team 1 ekibine verilmiş söylüyor. Ne var ki Warcraft III: Reforge oyununun beklenen performans göstermesinin ardından bu proje, Vicarious Visions tarafından desteklenen Team 3 ekibine devredilmiş. Bu ekip aynı zamanda Diablo IV üzerinde de çalışıyor. Team 1 ekibi ise daha sonradan dağıtılmış. Bazı kişiler farklı bağımsız stüdyolara geçiş yaparken, geriye kalanlar ise şirket içindeki farklı pozisyonlara getirilmişler.

Diablo 2 Remake’in geliştirildiğine dair söylenti aslında geçtiğimiz sene içerisinde de karşımıza çıkmıştı. Jason Scheier tarafından yayınlanan rapor da bu söylentiyi destekleniyor diyebiliriz. Öyle ki, ActuGaming sitesi kaynaklarından aktarmış olduğu bilgiler ile Vicarious Visions stüdyosunun Diablo 2 Resurrected adı altında satışa sunulacak bir yeniden yapım üzerinde çalıştığını iddia etmişti.

Şu anlık ne Activision ne de Blizzard Entertainment tarafından gelen bir teyit veya yalanma yok. Ancak Jason Scheier’ın bu zamana kadar çıkarttığı çoğu raporun doğru çıkmasına ve ActuGaming sitesinin de Overwatch 2, Diablo IV ve World of Warcraft: Shadowlands duyurularını doğru tahmin etmesine bağlı olarak beklemeye geçebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.