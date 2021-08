Diablo 2: Resurrected Açık Beta Testi Detayları Ortaya Çıktı

Diablo 2: Resurrected açık beta testi detayları Blizzard Entertainment ve Vicarious Visions tarafından resmi olarak açıklandı. Haftaya başlaması beklenen beta testinde oyuncuları zengin içerik bekliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Oldukça uzun zaman önce söylentileri ortalıkta dolanmaya başlamış olan Diablo 2: Resurrected, Blizzconline 2021 sırasında duyurulmuştu. PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch ve Xbox Series için geliştirilmekte olan yenilenmiş sürüm, Vicarious Visions tarafından geliştiriliyor ve 39.99 dolar fiyat etiketiyle 23 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

Bildiğiniz gibi resmi duyurunun ardından, Nisan ayı içerisinde bir teknik alfa testi düzenlenmişti. Şimdi de Blizzard Entertainment ve Vicarious Visions, dileyen herkesin katılabileceği bir açık beta testi de düzenleyecek.

Diablo 2: Resurrected Açık Beta Testinde Neler Sunulacak?

Yakın bir zaman önce Microsoft mağazası üzerinde ortaya çıkmasının ardından yapılan resmi duyuruya göre açık beta testi, 20 - 22 Ağustos 2021 arasında gerçekleştirilecek olup 18 Ağustos 2021 tarihinde ön-yükleme yapılabilecek. Oyunu ön-sipariş ile alan oyuncular ise, 13 - 16 Ağustos 2021 arasında Erken Erişim beta sürecine katılabilecekler. Xbox konsollarında Xbox Live Gold aboneliği gerekecek iken, PlayStation konsollarında hiçbir koşulda PlayStation Plus zorunluluğu olmayacak.

Verilen detaylara göre her daim çevrimiçi olmanızın gerekeceği açık beta testinde, alfa testinin içeriğinde bulunan Barbarian, Sorceress ve Amazon sınıflarının yanı sıra Druid ve Paladin de seçilebilir olacak ve Act 1: The Sightless Eye ve Act 2: The Secret of the Vizjerei olmak üzere ilk iki bölümü yeniden yapılmış ara sahneler ile oynayabileceksiniz.

Çok oyunculu mod tarafına erişim sağlanabileceği açık betada, sekiz oyuncuya kadar kooperatif ve PvP desteği de bulunacak. Dahası ise çapraz aşama kaydetme özelliği de açık olacak. Diğer bir deyişle, platform değiştirseniz dahil kaydettiğiniz aşamayı kaybetmeyeceksiniz.

Diablo 2: Resurrected Detayları

İki boyutlu grafiklerden üç boyutlu grafiklere geçişin söz konusu olacağı Diablo 2: Resurrected, orijinal oyunun derin oynanış detaylarını ve mekaniklerini ve önemli tasarım ögelerini koruyacak iken, Dolby 7.1 Surround ses desteği ve bu bağlamda da yenilenmiş müzikler, 4K çözünürlüğe kadar desteğin yanı sıra dinamik ışıklandırma, elden geçirilmiş animasyonlar ve büyü efektleri ve yeniden tasarlanan ara sahneler ve kullanıcı arayüzü ile karşımıza gelecek. Ayrıca istediğiniz platformdan devam edebilmek için çapraz aşama kaydetme (cross-progression) ve paylaşımlı zula desteğinin olacağı da söyleniyor.

Eğer modern sisteminizde nostalji yaşamak isteyen bir oyuncuysanız, sunulacak olan seçenek ile modern görsellikten orijinal görselliğe dönüş yapabilmeniz de mümkün olacak.

Diablo 2: Resurrected, ana oyundan beş ve Lord of Destruction genişletme paketinden de iki olmak üzere, geniş özelleştirme seçenekleri ile sunulacağı toplamda yedi farklı karakter bulunacak. Farklı beceriler ve yetenek dizilimleri seçebilmek, üretim yapabilmek, eşya ve giysi setleri tamamlamak, Rune Word kombinasyonları yapmak dahil pek çok farklı oynanış mekaniği sizleri bekliyor olacak.