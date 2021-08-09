Diablo 2: Resurrected Beta Tarihi Microsoft Store'da Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte duyurulan Diablo 2: Resurrected beta tarihi Microsoft Store sayfasında gün yüzüne çıktı. Oyunun beta tarihi kısa süre içerisinde kaldırıldı fakat bir kullanıcı ekran görüntüsü aldı ve Reddit üzerinden paylaştı.

Diablo 2: Resurrected Beta Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz aylarda Blizzcon online 2021 etkinliği düzenlemişti. Düzenlenen etkinlikte milyonlarca Diablo hayranını sevindiren bir duyuru gerçekleşmişti. Diablo 2 video oyununun remastered sürümü olan Diablo 2: Resurrected duyurulmuştu.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan video oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun beta tarihi Microsoft Store'da ortaya çıktı.

Beta tarihi kısa süre içerisinde kaldırıldı fakat "Crimson4649" isimli bir Reddit kullanıcısı, tarih kaldırılmadan önce ekran görüntüsü almıştı. Kullanıcı, aldığı ekran görüntüsünü Reddit üzerindden paylaştı. Microsoft Store'da yer alan bilgilere göre sabırsızlıkla beklenen video oyununun beta süreci 17 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

Blizzard Entertainment bünyesindeki Vicarious Visions tarafından geliştirilmekte olan oyun, derin oynanış mekaniklerini ve önemli tasarım ögelerini koruyacak. Dolby 7.1 Surround ses desteği ve yenilenmiş müziklerin yer alacağı oyun, 4K çözünürlük desteğine sahip olacak.

Diablo 2'nin remastered sürümü, dinamik ışıklandırma, elden geçirilmiş animasyonlar, büyü efektleri, yeniden tasarlanan sinematik sahneler ve kullanıcı arayüzü ile oyuncuların karşısına çıkacak. Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Diablo 2: Resurrected'da ana oyundan 5, Lord of Destruction genişleme paketinden 2 olmak üzere toplamda 7 farklı oynanabilir karakter yer alacak.

Nostalji yaşamak isteyen Diablo hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Diablo 2: Resurrected, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve Xbox Series X / S platformlarına bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Çok yakında PC platformu üzerinden alfa testi sürecinin başlatılacağı video oyunu, 39,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oyunun mod desteğine sahip olacağı açıklandı.

Diablo 2 oyununun Remastered sürümünün PC sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sistem gereksinimlerine ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.