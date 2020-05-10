Bu Yıl Diablo 2 Resurrected Satışa Sunulabilir

Diablo 2, yıllardan sonra yenilenmiş olarak geri dönecekmiş gibi görünüyor. Eğer Actugaming tarafından ortaya atılan iddia doğru çıkarsa, bu yıl içerisinde Diablo 2 Resurrected ile karşılaşabiliriz.

Diablo serisi, izometrik kamera açısından oynanan Hack and Slash türünün güçlü bir temsilcisi iken Diablo 2 ise hem serinin en iyisi hem de serinin hayranları arasında en özel yere sahip. Blizzard Entertainment da zaten bu seriyle oyuncuların gözünde önemli bir yer edinmişti.

2017 yılı içerisinde satışa sunulan StarCraft: Remastered sonrasında elbette benzer bir durumun Diablo serisi için de mümkün olup olmayacağı merak ediliyordu. Zaman içerisinde de bu konuyla ilgili olarak birçok iddia ve söylenti gündeme gelerek bizleri heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz sene serinin yaratıcıları Max Schaefer, Erich Schaefer ve David Brevik, bunun zor olacağından bahsetmişlerdi. Bunun nedeni ise Diablo 2 kaynak kodunun ve dosyaların kaybolmuş olmasıydı. Daha sonradan Blizzard North ekibindeki kopyadan kodun büyük bir kısmı ile görselleri yeniden hazırlamayı başarmışlar olsalar da, işlerine yarayacak dosyaların çoğundan mahrum olduklarını dile getirmişlerdi.

Diablo 2 Resurrected Geliştiriliyor Olabilir

Actugaming sitesi ise kaynaklarından aktardığı bilgilere göre Diablo 2 oyununun yenilenmiş versiyonu geliştirilme aşamasında. Activision şirketinin bünyesinde ve Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Destiny 2 oyununun PC versiyonu üzerinde çalışmış olan Vicarious Visions stüdyosunun üzerinde çalıştığı yenilenmiş versiyonun adı Diablo 2 Resurrected olacak. Actugaming daha önceden Diablo IV, Shadowlands ve Overwatch 2 oyunlarının duyurulacağını BlizzCon 2019 öncesinde haber vermiş olduğundan dolayı, bu gelişmeyi dikkate almakta fayda var. Ancak Diablo 2 Resurrected için bir açık kapı bırakmak lazım. Çünkü, önümüzde Warcraft 3 Reforged örneği var. Warcraft III: Reign of Chaos ve The Frozen Throne içeriğinin yenilenmiş sürümüydü ama orijinal oyuna göre farklılıkları ve teknik sorunları ile facia olarak sonuçlanmıştı. Haliyle bu da Diablo 2 oyununun yenilenmiş versiyonu için kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Şu anlık Activision veya Blizzard Entertainment tarafından gelen herhangi bir teyit veya yalanma yok. Haliyle şimdilik bu gelişmeyi bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.