Diablo 3 - Darkening of Tristram Etkinliği Başlıyor

Günümüzden 21 yıl önce, 31 Aralık 1996 tarihinde bir efsane oyun dünyasına adım atmıştı. Blizzard, Diablo 1'i oyuncuların beğenisine sunarak oyun dünyasında yeni bir sayfa açmıştı.

İzometrik kamera açısıyla oynanan aksiyon RPG oyunlarının atalarından sayılan Diablo, gerçek zamanlı savaş sistemini kolay kontrollerle birleştiriyor, heyecan dolu bir oynanış ve derin bir hikaye sunuyordu. Diablo 1, oyun tarihinin klasikleri arasına girerken Blizzard devam oyunu Diablo 2 ile başarısını bir adım ileriye taşıyordu.

Geçtiğimiz sene, ilk Diablo'nun 20. yıl dönümünü kutlamak adına Blizzard, Diablo 3 içinde The Darkening of Tristram adlı özel bir etkinlik başlatmıştı. Bu etkinlikte, Tristram'ın harabeleri içinde gizemli bir geçit açılıyor ve bu geçitten Sanctuary'e yaratıklar ayak basıyordu. Büyülü geçite girdiğinizde ise ilk Diablo oyununun geçtiği zindana giriyor ve tarih içinde yolculuk ediyordunuz.

The Darkening of Tristram, temel olarak Diablo 1'i Diablo 3 içinde oynamamızı mümkün kılmaktaydı. Oyunun grafikleri ve görsel filtreleri ilk oyunu anımsatacak şekilde değiştiriliyordu. Ayrıca oyunda yönettiğimiz kahramanların hareket etme şekilleri de eski tarza dönüşüyordu. Ayrıca bu etkinliğe katılarak özel oyun içi öğelere de sahip olabiliyorduk. İşte bu güzel etkinlik bu sene tekrarlanacak.

1 Ocak gecesi başlayacak The Darkening of Tristram etkinliği 1 ay boyunca devam edecek. Blizzard, bu seneki etkinlikte yeni bir şey olup olmayacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Eğer geçtiğimiz sene bu etkinliğe katılamadıysanız önümüzdeki günlerde katılabilmeniz mümkün olacak.