Diablo 3 Etkinliği The Darkening of Tristram, Yarın Başlıyor

İlk olarak 2016 yılında düzenlenen Diablo 3 etkinliği The Darkening of Tristram, bu yılın son günü ile geri dönüyor. Bir bakıma nostalji havası da taşıyan etkinliğe, oyuna sahip ve dileyen her oyuncu katılımda bulunabiliyor. Detaylar haberimizde.

Nostalji her alanda olduğu kadar oyun dünyasında da büyük bir yere sahiptir ve kimi zaman modern zamandaki oyunlardan sıkıldığımızda, eskilere dönüp ilk oynadığımız zamanları yad etmek hoşumuza. Hatta bazı zamanlar geliştiriciler ve yayıncılar, güncel oyunlarına ekledikleri gizler ile bunu bizlere eş zamanlı olarak yaşatırlar. Mesela DOOM (2016) oyununda, serinin ilk oyununun görselliği ile tasarlanmış bölümlere ulaşabiliyorduk. Aynı şekilde DOOM Eternal oyununda da, serinin ilk iki oyununu oynayıp bitirebildiğimiz ayrı bir oyun içi bilgisayar vardı.

Blizzard Entertainment ise Diablo 3 oyunu için benzer bir girişimde bulunmuş ve The Darkening of Tristram etkinliği başlatmıştı. İlki 2016 yılında karşımıza çıkmış olan etkinlik Diablo oyununun yirminci yılını kutlamak amacıyla düzenlenmiş olup, bizleri orijinal oyunun dünyasına geri döndürmüştü. Diablo 3 için artık bir gelenek haline gelen bu etkinliğin işleyişine göre, öncelikle Sanctuary’yi tehdit eden bir grup tarikat üyesini ortadan kaldırmanız ve üzerlerinden çıkacak olan ipuçları ile de etkinliğin geçeceği ana mekan olan Tristram diyarına geçiş yapacağınız kapıyı açmanız gerekecek.

Diablo 3 Etkinliği The Darkening of Tristram Detayları

Blizzard Entertainment tarafından yapılan resmi duyuruya bakılırsa, The Darkening of Tristram 31 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu da demek oluyor ki, etkinlik bir aylık süreyle faal olacak. Ne var ki esas geçit 3 Ocak 2021 tarihinde açılacak ve Diablo 3 oyununa sahip olan herkesin katılımda bulunabileceği etkinlik süresince orijinal Diablo görselliği ile oyunun zindanlarına inerek, birçok bölümünü yeniden hatırlayacaksınız. Bunların yanı sıra, verilen detaylara bakılırsa, on altı bölümden oluşacak olan etkinlik boyunca King’s Sword of Haste ve Archangel’s Staff of Apocalypse gibi simgesel Diablo eşyalara ek olarak tamamlayacağınız aktiviteler ile Red Soul Shard kafası dahil tam bir dönüşüm etkisi, başarımlar, portreler, Butcher dahil Pet’ler, klasik Diablo kaynak çubuğu kenarlığı ve çok daha fazlasını kazanabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, Diablo geçtiğimiz yıl içerisinde Hellfire içeriği ile GOG üzerinden satışa sunulmuştu. Yani orijinal oyunda yaşananları tam anlamıyla öğrenmeyi veya eski günleri yad etmeyi isterseniz, Winter Sale kapsamında % 15 indirim ile buradan satın alabilirsiniz.