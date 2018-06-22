Diablo 3'teki Görsel Efektler Nasıl Tasarlandı?

Rol yapma oyuncularının çok sevdiği oyunlardan bir tanesi olan Diablo 3’ün görsel efektlerinin nasıl yapıldığına dair bilgilerin verildiği bir sunum, 2013 yılında Game Developer Conference sırasında gerçekleştirilmişti. Bugün o sunumun görüntüleri yayınlandı.

Kaliforniya eyaletinin Irvine kentine kurulan ve bugüne kadar çıkardığı başarılı oyunlarla dünyanın en büyük oyun stüdyolarından bir tanesine dönüşen Blizzard Entertainment, Warcraft serisi başta olmak üzere Diablo, Starcraft, Overwatch ve Hearthstone gibi oyunlarla milyarlarca dolarlık gelire ulaşmayı başarmıştı. Şirketin en sevilen oyunlarının başında gelen ve rol yapma türünde kendine has bir yeri bulunan Diablo serisi ise ilk olarak 1996 yılında oyuncularla buluşmuştu. Gerek hikayesi gerekse oynanışıyla kendi türü içerisinde önemli bir yer edinen Diablo serisi, son olarak 2008 yılında piyasaya sürülen Diablo III ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Gerek oynanışı gerekse görselliğiyle çok sevilen Diablo 3 için izlemesi oldukça zevkli bir video yayınlandı.

Diablo 3’ün teknik tasarım işlerinin başındaki isim olan ve uzun yıllardır Diablo serisi üzerinde çalışan Julian Love’ın yaptığı sunum sırasında, oyunda gördüğümüz görsel efektlerin hangi aşamalardan geçtiği ve efektler oluşturulurken hangi tercihlerin yapıldığı açıkça görülebildi. Hemen yukarıda yer alan videodan GDc konuşması görsellerle birlikte izlenebileceği gibi aşağıdaki videodan da BlizzCon 2017'de düzenlenen bir başka konferansı izleme şansı bulabilabilirsiniz.