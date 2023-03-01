Diablo 4 Açık Beta Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Blizzard, Diablo 4'ün açık betası için resmî PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Özellikle Diablo serisi hayranlarının merakla beklediği açık beta 24 Mart'ta herkese açık olacak. Bu nedenle asıl önemli nokta PC'nizin oyunu kaldırıp kaldıramayacağı ve Blizzard'ın açıkladığı sistem gereksinimleri bu soruyu yanıtlıyor.

Blizzard'a göre, PC oyuncularının en az 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 ile bir Intel i5-2500K'ya ihtiyacı olacak. 1080p/Orta ayarlarda 60 FPS ile oynayabilmek için Blizzard, 16 GB RAM'e sahip bir Intel Core i5-4670K kullanılmasını öneriyor. Şirket ayrıca bir NVIDIA GeForce GTX 970 veya bir AMD Radeon RX 370 öneriyor. Ne yazık ki şu anda 4K/Ultra ayar lar için herhangi bir sistem gereksinimi paylaşılmadı.

Diablo 4 çevrimiçi bir oyun olacak ve çevrimdışı mod sunmayacak. Oyun ayrıca kozmetik öğelerin bulunduğu mikro işlemlere de sahip olacak. Ek olarak Blizzard tüm platformlar arasında çapraz oyun desteğini etkinleştirmeyi düşünüyor. Diablo 4'ün yeni bir motor kullanacağını, kameranın uzaklaşmasına izin vereceğini ve daha iyi animasyonlara sahip olacağını da belirtmek gerek. Ayrıca oyun 6 Haziran'da resmî olarak çıkışını gerçekleştirecek.

Diablo 4 Açık Beta Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-8100

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 280

DirectX: 12

Depolama: 45 GB SSD

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