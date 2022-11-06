Diablo 4'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Aksiyon-rol yapma oyunu denildiğinde ilk akla gelen serilerden biri olan Diablo, 1997 yılından beri milyonlara oyuncu tarafından sevilerek oynandı. Diablo 3'ün 2012 yılında çıkmasından bu yana geliştirici firma Blizzard, seriyi bir süre rafa kaldırdı. Ancak yakın zamanda Diablo 4'ün geleceği ortaya çıkmıştı.

Oyunun aralık ayında yapılacak olan The Game Awards'ta tanıtılacağı düşünülüyor. Öte yandan Windows Central adlı güvenilir bir podcast kaynağına göre Diablo 4'ün çıkış tarihi de belli oldu.

İşte Diablo 4 Oynanış Videosu

Activision-Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından firma tarafında birçok proje geliştirilmeye başlandı. Bunlardan ilki geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Overwatch 2 olmuştu.

Overwatch 2'nin çıkış yapmasının ardından tüm dikkatini Diablo 4'e yönelten firma, iddialara göre oyunu 2023 Nisan tarihinde çıkarmak istiyor.

Diablo 4, Şubat 2023 açık betaya açılacak. Oyunun PC, Xbox One, Series S, Series X, PS4 ve PS5'e çıkması bekleniyor.