Diablo 4'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Blizzard'ın efsanevi oyun serisinin devam oyunu olacak olan Diablo 4 için çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar!

Diablo 4'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Aksiyon-rol yapma oyunu denildiğinde ilk akla gelen serilerden biri olan Diablo, 1997 yılından beri milyonlara oyuncu tarafından sevilerek oynandı. Diablo 3'ün 2012 yılında çıkmasından bu yana geliştirici firma Blizzard, seriyi bir süre rafa kaldırdı. Ancak yakın zamanda Diablo 4'ün geleceği ortaya çıkmıştı.

Oyunun aralık ayında yapılacak olan The Game Awards'ta tanıtılacağı düşünülüyor. Öte yandan Windows Central adlı güvenilir bir podcast kaynağına  göre Diablo 4'ün çıkış tarihi de belli oldu.

İşte Diablo 4 Oynanış Videosu

Activision-Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından firma tarafında birçok proje geliştirilmeye başlandı. Bunlardan ilki geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Overwatch 2 olmuştu.

Overwatch 2'nin çıkış yapmasının ardından tüm dikkatini Diablo 4'e yönelten firma, iddialara göre oyunu 2023 Nisan tarihinde çıkarmak istiyor. 

Diablo 4, Şubat 2023 açık betaya açılacak. Oyunun PC, Xbox One, Series S, Series X, PS4 ve PS5'e çıkması bekleniyor.

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2018'in başlarında Blizzard'ın en çok sevilen oyun serilerinden olan Diablo'nun mobil platforma geleceği duyurusu, serinin bazı sevenlerini üzse de Diablo heyecanını mobilde de yaşamak isteyenler için muhteşem bir fırsat gibi görünüyordu.

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