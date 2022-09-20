Diablo 4 Kapalı Beta Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oyunun hayranları ve sıkı takipçileri tarafından merakla beklenen Diablo 4 için tarihler belli oldu. Blizzard, oyunun kapalı ve açık beta sürümü için tarih açıklamasını yaptı. Oyuncular, gün saymaya başladı.

Diablo 4 İçin Kesin Tarih Belli Oldu

Blizzard, oyunun kapalı beta testinin tarihi konusunda açıklama yaptı. Kasım 2022 tarihi oyunun kapalı beta sürümü için kesinleşirken, açık beta için 2023 yılının da tarihi oyunculara duyurulmuş oldu. Diablo 4, destansı fantastik aksiyon RPG serisinin son ve devam niteliği taşıyan oyunu olarak geliyor.

Geçtiğimiz sene Overwatch 2 ile birlikte çıkışı ertelenen oyunun çıkışı için gün saymaya başlandı. 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi sunarak heyecanı yükselten Blizzard, Diablo 4 alfa sürümü için bu yılın başında seçilen birkaç kişi tarafından oynanabilir olmuştu.

Oyun geliştirme sürecinin hızlanması ve ilerleme kaydedilmesi ile testlerin bir sonraki aşaması da hazır hale geldi. Resmi web sitesindeki blog yazısına göre Diablo 4'ün kapalı betası Kasım 2022'de başlayacak. Bu sürümde hikaye özelinde bir spoiler ihtimali bulunmuyor.

Kapalı beta sürümünün Diablo 3 ve Diablo 2: Resurrect'te uzun zaman geçirenler için geçerli olacağını da söylemeden geçmeyelim. Yani, oyuna dair geçmişiniz ve bağlılığınız yeterli görülürse beta testine katılabilme ihtimaliniz bulunacak.

Oyunun yeni gelecek olan sürümünü test ederek bir önceki hikayelerle uyuşup uyuşmadığını görmek için kriterleri karşılayan oyuncular Battle.net üzerinden başvuru yapabilecek. Sitede ''Haberler ve Özel Teklifler'' bölümünü aktifleştirmek bunun için yeterli oluyor.

Kapalı betayı deneme garantisi olmasa da 2023'te açık beta sürümü oyunseverlerle buluşacak. Şirket içinden gelen sızıntılar sebebiyle açık beta sürümünün tarihlerinin de kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.

Diablo 4 Açık Beta Sürümü Hangi Cihazlarda Oynanabilecek

PC

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S

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