Diablo 4'ün Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Necromancer'e Zayıflatma Geldi!

Dünkü 1.0.4 güncellemesinin ardından Blizzard, Necromancer'ları geçici olarak zayıflatan yeni bir Diablo 4 güncellemesi daha yayınladı.

Dünkü 1.0.4 güncellemesi çeşitli performans iyileştirmelerinin yanı sıra çok sayıda düzeltme ve ince ayar içeriyordu. Resmi sürüm notlarında sınıf ve beceri ayarlamalarından bahsedilmemesine rağmen, Diablo 4 geliştirme ekibi dünkü güncelleme için Necromancer sınıfını zayıflatan bir düzeltme yayınlamaya karar verdi.

Diablo 4, 1.0.4 Düzeltme Güncellemesi Yayında

Bu düzeltme yüklendikten sonra, geliştirilmiş Blood Lance 'yalnızca' en fazla 10 düşmanı delebilecek. Ekip, bu güncellemenin resmî sürüm notlarında "Bu gerçekten de Blood Lance için bir zayıflatma ancak Blood Lance Necromancer'lar için o kadar iyiydi ki oyunu çökertiyordu!" diye açıklıyor.

Ayrıca bu yeni düzeltme ile birlikte ek kararlılık iyileştirmeleri de yapıldı.

Diablo 4 PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One için tüm dünyada satışa sunuldu. Birkaç gün önce duyurulduğu üzere, Diablo 4 1. Sezon 'Season of the Malignant' 20 Temmuz'da yeni bir güncellemeyle birlikte oyuncularla buluşacak.