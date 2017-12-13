Diablo 4 ve Overwatch 2, 2020'de Çıkabilir

Blizzard tarafından geliştirilen ve bugüne kadar milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Diablo ve Overwatch için önemli bir tahmin yapıldı. Bir analist, Blizzard’ın Diablo 4 ve Overwatch 2’yi 2020 yılında piyasaya süreceğini açıkladı.

90’lı yılların en sevilen yapımlarından Diablo, rol yapma oyunlarına yeni bir heyecan getirmiş ve o yıllarda dahi büyük bir satış başarısı yakalamıştı. Ardından Diablo II ile oyuncuların karşısına çıkan Blizzard, son olarak 2012 yılında Diablo 3’ü yayınlamıştı. Oyunun çıkışından iki yıl sonra yani 2014 yılında yayınladığı genişleme paketiyle Diablo 3’ü tekrar elden geçiren şirket, yakın zaman önce Diablo 4 üzerinde çalışmaya başladığının da sinyallerini vermişti.

Diğer yandan mobil arena shooter olarak tabir edilen türü tekrar gözler önüne getiren ve yüksek fiyatına rağmen on milyonlarca oyuncu tarafından satın alınan Overwatch ise Blizzard’ın bir başka marka başarısı olarak gösterilmişti. Devam oyunları dört gözle beklenen bu iki oyuna dairse yakın zaman önce ünlü analistten çeşitli açıklamalar geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın analistlerinden Christopher Merwin, halka açık bir şirket olan Blizzard’ın geleceğine dair kimi öngörülerini paylaştı. Blizzard’ın 2019 ve 2020’de bir seri oyun çıkaracağının altını çizen Merwin, “Diablo 4, Overwatch 2 ve Blizzard’ın mobil oyununun bu süre zarfında piyasaya çıkabileceğine dair fikirlerimiz daha da güçleniyor.” dedi.

Nitekim Overwatch çıktığından bu yana oyunu, çizgi romanlar, animasyon filmler ve çeşitli diğer medya öğeleriyle destekleyen Blizzard, Overwatch’u da World of Warcraft gibi çeşitli genişleme paketleriyle geliştireceğinin sinyallerini vermiş olsa da Christopher Merwin, Overwatch 2 tabiriyle hiç beklenmedik bir bakış açısı getirmeyi de başardı.